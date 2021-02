Crash Bandicoot 4 arrive sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, nouvelle vidéo

Sorti le 2 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One, Crash Bandicoot 4 : It's About Time avait loupé le coche de la next gen' en fin d'année. Pas d'amélioration sur PS5 ni Xbox Series X|S, l'animal tournoyeur avait fait l'impasse pour évidemment mieux rebondir. Activision s'est en effet fendu d'un communiqué et d'un trailer également pour nous annoncer l'arrivée du jeu sur les consoles next gen', mais aussi sur Nintendo Switch. La console hybride de Nintendo ne sera pas laissé de côté, et c'est à partir du 12 mars prochain que l'on pourra mettre la main sur ces "nouvelles" versions. En ce qui concerne les versions PS5 et Xbox Series X, sachez que les développement annoncent du 4K natif 60fps (sauf pour la Xbox Series S qui va devoir composer avec un upscale), des temps de chargement plus rapides et un son 3D pour plus d'immersion. Bonne nouvelle sinon pour les joueurs PS5, la DualSense sera mise à contribution avec ses fonctionnalités inédites. Enfin pour terminer, sachez que celles et ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 et Xbox One peuvent profiter de la mise à niveau gratuite. Allez hop, on passe au trailer.