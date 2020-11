Crash Bandicoot 4 : premier point sur les ventes, ce n'est pas si dingue

Après une absence particulièrement longue, Crash Bandicoot est enfin revenu en bonne et due forme avec un tout nouvel épisode, plus de deux décennies après Crash 3. L'heure d'un premier bilan s'impose ainsi et force est de constater... que le titre ne fait peut-être pas aussi bien qu'espéré. En effet, Crash Bandicoot 4 It's About Time s'est vendu à 402 000 ventes digitales le premier mois de sa sortie, les scores de la version physique n'étant pas encore connus néanmoins. C'est honorable, bien évidemment, mais surtout moins que Crash Bandicoot N.Sane Trilogy ou Crash Team Racing qui, dans le même laps de temps, s'était écoulés respectivement à 520 000 et 552 000 exemplaires sur les stores en ligne.Là où, en revanche, les résultats économiques peuvent faire la différence, c'est que Crash Bandicoot 4 est vendu à 59,99 euros, là où les deux autres titres précédemment cités se voyaient proposés pour une quarantaine d'euros. Si l'on ajoute les ventes physiques aux statistiques de ce quatrième épisode, alors peut-être que la situation sera un peu plus confortable.Quoiqu'il en soit, on espère grandement, à terme, que les ventes satisferont Activision pour que l'accord d'un cinquième volet soit passé : les petits gars de Toys for Bob ont fait un formidable boulot pour ce dernier chapitre coloré, que l'on vous décrit d'ailleurs avec amour dans ce test écrit