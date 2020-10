Charts France : FIFA 21 domine largement le terrain, Animal Crossing et Crash 4 dépassés

Même si FIFA 21 n'a certainement pas obtenu les notes escomptées par Electronic Arts , il fait honneur à ses prédécesseurs - en tout cas d'un point de vue commercial - puisqu'il s'agit d'un rouleau compresseur évident. Pour cette semaine 42, la simulation de football prend ainsi toute la place disponible sur le podium des charts français, s'octroyant alors la médaille d'or, d'argent et de bronze respectivement avec ses versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu de sport devance alors l'éternel Animal Crossing New Horizons, qui continue de se vendre comme des petits pains malgré tout, et Crash Bandicoot 4 It's About Time, toujours dans le Top 5 après plusieurs semaines de commercialisation.D'ailleurs, figurez-vous qu'il n'y a pas que sur consoles que FIFA 21 cartonne puisqu'il est également en tête des charts PC, juste devant l'excellent Microsoft Flight Simulator et l'infatigable Les Sims 4, lui aussi d'Electronic Arts. Belle semaine pour l'éditeur.

CHARTS FRANCE SEMAINE 41 (du 5 septembre au 11 octobre 2020)



TOP 5 CONSOLES

1/ FIFA 21 (PS4 - Electronic Arts)

2/ FIFA 21 (Xbox One- Electronic Arts)

3/ FIFA 21 (Switch- Electronic Arts)

4/ Animal Crossing : New Horizons (Switch / Nintendo)

5/ Crash Bandicoot 4 : It's About Time (PS4 - Activision Blizzard)





TOP 3 PC

1/ FIFA 21 (Electronic Arts)

2/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)