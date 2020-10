FIFA 21 : en attendant notre test, voici le trailer de lancement

A quelques jours de la sortie de FIFA 21 (le 6 octobre pour ceux qui ont précommandé les éditions Ultimate ou Champions, le 9 pour les autres), Electronic Arts dévoile le trailer de lancement du jeu. Sans surprise, Kylian Mbappé occupe le haut de l'affiche dans cette séquence qui rappelle qu'au football, "vous n'êtes jamais seul". On profite de l'occasion pour glisser une seconde vidéo consacrée, elle, aux nouvelles célébrations présentes dans FIFA 21. Les supporters de l'OM apprécieront sans doute le Baby Cry de Mbappé qui a tant fait parler, tandis que les nostalgiques repenseront sans doute à la pose de Brian Laudrup (après avoir marqué un but face au Brésil lors de la Coupe du monde 1998) en voyant le Relax exécuté par l'attaquant vedette du PSG.Pour mémoire, FIFA 21 sortira d'abord sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC, et à une date encore inconnue sur Xbox Series X/S, Stadia et PS5. Et comme vous devez certainement vous en douter, Alix est en train de poncer le jeu pour pondre un test digne de ce nom.