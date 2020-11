Charts France : FIFA 21 marque un nouveau but, Nintendo lui tire la bourre

Comme à son habitude, le SELL vient tout juste de dévoiler les ventes physiques du jeu vidéo en France : pour cette 43e semaine, précédant de peu un confinement qui risque bien de faire chuter les statistiques, c'est donc l'indétrônable FIFA 21 qui mène la barque... et ce n'est clairement pas la première fois. Un succès monstre pour la simulation sportive d'Electronic Arts, toutefois talonnée par Nintendo avec quatre de ses exclusivités. Rien que ça ! On retrouve donc Super Mario 3D All-Stars, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart Live Home Circuit Mario et Ring Fit Adventure, respectivement à la seconde, troisième, quatrième et cinquième place du classement.Côté PC, l'excellent Microsoft Flight Simulator demeure toujours en tête de liste, suivi par FIFA 21 (tiens donc) et un certain Les Sims 4 dans son Édition Standard. Pas de surprise de ce côté-là, donc. Bon jeu à tous !

CHARTS FRANCE SEMAINE 41 (du 5 septembre au 11 octobre 2020)



TOP 5 CONSOLES

1/ FIFA 21 (PS4 - Electronic Arts)

2/ Super Mario 3D All-Stars (Switch / Nintendo)

3/ Animal Crossing : New Horizons (Switch / Nintendo)

4/ Mario Kart Live : Home Circuit Mario (Switch / Nintendo)

5/ Ring Fit Adventure (Switch / Nintendo)





TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ FIFA 21 (Electronic Arts)