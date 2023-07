Charts France : Zelda ToTK et Final Fantasy XVI dominent le marché, voici le Top 5

Pro Cycling Manager 2023 qui a disparu au profit de Star Wars Jedi Survivor.

Pour bien commencer la semaine, allons donc faire un petit tour du côté du site officiel du SELL, afin de récupérer le classement des meilleures ventes de jeux vidéo, aussi bien sur consoles que sur PC. Evidemment, ces résultats concernant le marché français pour les semaines 25 et 26, qui correspondent respectivement du 19 au 25 juin, puis du 26 juin au 3 juillet. Deux semaines qui sont évidemment marquées par la sortie de Final Fantasy XVI, qui se hisse au sommet des ventes, sans grande surprise. Pour la semaine 25, le jeu de Square Enix prend la tête des ventes bien sûr, mais se permet également de se retrouver en troisième position grâce à son édition Deluxe. Zelda Tears of the Kingdom n'est pas très loin, lui qui semble s'inscrire comme un long-seller comme le fut Breath of the Wild à son époque. Mario Kart 8 Deluxe est toujours dans la course, tout comme F1 23 qui parvient à se maintenir dans ce Top 5.Sur PC, pas trop de changements par rapport à la semaine passée, puisqu'on retrouve Microsoft Flight Simulator et Minecraft Java & Bedrock dans le classement, juste

Charts France Semaine 25 (du 19 juin au 25 juin 2023)

1/ Final Fantasy XVI (PS5 - Square Enix)

2/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

3/ Final Fantasy XVI Physical Deluxe Edition (PS5 - Square Enix)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ F1 23 (PS5 - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)

2/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)

3/ Star Wars Jedi Survivor (Electronic Arts)









Pour la Semaine 26, Final Fantasy XVI perd un peu de son intérêt avec des ventes moins fortes pour sa deuxième semaine d'exploitation, puisque le beat'em all de Square Enix se retrouve uniquement en deuxième position. La couronne a en effet été reprise par Zelda Tears of the Kingdom. On observe aussi de belles remontées avec un Mario Kart 8 Deluxe qui se positionne en troisème place de ce Top 5, suivi par un God of War Ragnarök qui fait son grand retour, tout comme Diablo IV qui continue finalement de bien se vendre cet été.



Sur PC, pas mal de chamboulements, avec une prise de pouvoir des Sims 4, via deux extentions, à savoir Heure de Gloire et A la Fac. Les fans sont forcément obligés de se contenter de ce qu'on leur propose, faut de 5ème épisode qui tarde vraiment à arriver.





Charts France Semaine 26 (du 26 juin au 2 juillet 2023)





1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ Final Fantasy XVI (PS5 - Square Enix)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

5/ Diablo IV (PS5 - Blizzard Entertainment)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 : Heure de Gloire (Electronic Arts)

2/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)

3/ Les Sims 4 : A la Fac (Electronic Arts)