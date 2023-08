Charts France : Atlas Fallen tente une percée, mais Zelda Tears of the Kingdom reste trop fort

Si le vendredi c'est poisson, le lundi, c'est l'heure du Top 5 des charts français concernant les ventes de jeux PC et consoles. En se rendant sur le site officiel du SELL, on constate que le Top 5 a été mis à jour et ce malgré la semaine du 15 août qui vient de s'achever. Pour la Semaine 31, soit celle qui correspond aux ventes du 31 juillet au 6 août dernier, on constate l'arrivée dans le classement d'Atlas Fallen, le dernier Action-RPG de Focus Entertainment, qui se hisse à la 4ème place. Le jeu a reçu un accueil mitigé de la part de la presse, mais les ventes semblent être au rendez-vous. Evidemment, difficile d'être précis, puisque les chiffres exactes de ventes restent la chasse gardée de GfK. Autrement, hormis Atlas Fallen, le tableau est assez similaire à celui de la semaine passée, puisqu'on retrouve Zelda Tears of the Kingdom en tête des ventes, suivi de Mario Kart 8 Deluxe qui passe en deuxième position, tandis que Pikmin 4 chute à la troisième place.Sur PC, là aussi, pas trop de chamboulements, si ce n'est que Farming Simulator 22 se permet d'être deux fois dans le Top 3, en première et troisième place. Microsoft Flight Simulator s'accroche à la seconde place grâce à son édition Deluxe.

Charts France Semaine 31 (du 31 juillet au 6 août 2023)

1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Pikmin 4 (Switch - Nintendo)

4/ Atlas Fallen (PS5 - Focus Entertainment)

5/ New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (Plaion)

2/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)

3/ Farming Simulator 22 Platinum Edition (Plaion)