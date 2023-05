Charts France : Zelda Tears of the Kingdom s'empare des meilleures ventes, voici le Top 5

Une nouvelle semaine démarre et avec elle les résultats de ventes côté jeux vidéo pour le marché français. Un classement qui représente les chiffres obtenus en Semaine 19, soit du 8 au 14 mai 2023, la semaine de sortie de Zelda Tears of the Kingdom. Et sans surprise, c'est le chef d'oeuvre de Nintendo qui prend directement la tête des ventes, en se plaçant en première et seconde position via des éditions différentes. Juste derrière, à la troisième place, on retrouve un certain Hogwarts Legacy, lui qui occupait toute l'attention en Semaine 18 via les sorties des versions PS4 et Xbox One. Star Wars Jedi Survivor arrive à sa maintenir de son côté, tandis que Mario Kart 8 Deluxe clôture ce Top 5 consoles.Sur PC, on est sur le même classement de la semaine passée, avec Star Wars Jedi Survivor qui conserve la tête des ventes, suivi par Microsoft Flight Simulator et X-Plane 12.

Charts France Semaine 19 (du 8 au 14 mai 2023)

1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ Zelda Tears of the Kingdom Edition Collector (Switch - Nintendo)

3/ Hogwarts Legacy (PS4 - Warner Bros Games)

4/ Star Wars Jedi Survivor (PS5 - Electronic Arts)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Star Wars Jedi Survivor (Electronic Arts)

2/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

3/ X-Plane 12 (Laminar Research)