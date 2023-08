Charts France : Pikmin 4 prend la tête des ventes, des surprises sur PC

Comme chaque début de semaine, le SELL ne manque pas de révéler le classement des meilleures ventes de jeux vidéo sur consoles et PC en France. De notre côté, nous avons manqué plusieurs semaines d'affilée, la raison pour laquelle on a décidé de rattraper les manquements depuis fin juin et la Semaine 26. Du coup, vous avez le droit à plusieurs Top 5, ce qui permet de mieux comprendre les évolutions et les habitudes d'achat des joueurs français. Cette semaine 29, celle qui correspond aux ventes du 17 au 23 juillet, on observe l'arrivée en fanfare de Pikmin 4 qui prend la tête du classement, talonné de près par Zelda Tears of the Kingdom et Mario Kart 8 Deluxe. Final Fantasy XVI a peut-être chuté à la 4ème, il n'en demeure pas moins que le jeu figure toujours parmi les 5 meilleures ventes, un mois et demi après sa sortie. La surprise de la semaine, c'est le retour d'Animal Crossing New Horizons dans le Top 5, lui qui était sorti du classement depuis belle lurette.



Sur PC, Les Sims 4 Vie au Ranch continue de caracoler en tête, tandis que Jagged Alliance 3 surprend son monde, lui qui n'a bénéficié d'aucune campagne promotionnelle. En revanche, Microsoft Flight Simulator continue de se vendre comme des petits pains et reste solide en troisème position.





Charts France Semaine 29 (du 17 au 23 juillet 2023)

1/ Pikmin 4 (Switch - Nintendo)

2/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Final Fantasy XVI (PS5 - Square Enix)

5/ Animal Crossing New Horizons (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 Vie au Ranch (Electronic Arts)

2/ Jagged Alliance 3 Tactical Edition (THQ Nordic)

3/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)









Charts France Semaine 28 (du 10 au 16 juillet 2023)

1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Final Fantasy XVI (PS5 - Square Enix)

4/ New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Animal Crossing New Horizons (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)

2/ Farming Simulator 22 Platinum Edition (Plaion)

3/ Jagged Alliance 3 Tactical Edition (THQ Nordic)









Charts France Semaine 27 (du 03 au 09 juillet 2023)

1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ Final Fantasy XVI (PS5 - Square Enix)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ FIFA 23 (PS5 - Electronic Arts)

4/ God of War Ragnarok (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

TOP 3 PC

1/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)

2/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)

3/ Les Sims 4 Vie A la Fac (Electronic Arts)









Charts France Semaine 26 (du 26 juin au 02 juillet 2023)

1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ Final Fantasy XVI (PS5 - Square Enix)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ God of War Ragnarok (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

5/ Diablo IV (PS5 - Blizzard Entertainment)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 Heure de Gloire (Electronic Arts)

2/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)

3/ Les Sims 4 Vie A la Fac (Electronic Arts)