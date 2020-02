GTA 6 : les différentes villes du jeu auraient fuité dans un document privé, Vice City de retour ?

Vice City (Miami)

Les rumeurs concernant Grand Theft Auto VI ne s'arrêteront certainement jamais tant que Rockstar n'aura pas décidé d'officialiser son prochain hit, a priori bel et bien en développement et au budget sidérant : de notre côté, on a du mal à cacher notre excitation et, forcément, la moindre bribe d'information mérite que l'on y jette au moins un coup d'œil.Le bruit de couloir du moment nous provient de la chaîne YouTube "GTA Expert" qui proclame avoir le premier leak vraiment crédible sur le titre : selon elle, cofondateur de Rockstar et ex-colonne vertébrale artistique de tous les jeux de la firme, serait tombé entre les mains des insiders Yan2295 et Razed.(!) avec, à l'époque, une soixantaine de personnes sur le projet.: si ce brainstorming est vrai, rien ne dit que les idées ont toutefois bien été retenues au cours de la conception. Voici les lieux cités :Autres détails croustillants :De plus, information importante :pour planter le décor, rejoignant les précédentes rumeurs qui parlaient de fortes inspirations de la franchise Narcos.Encore une fois,Mais on a, évidemment, furieusement envie d'y croire.