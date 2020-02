Rockstar Games : Dan Houser, co-fondateur et figure de proue du studio, quitte ses fonctions

C'est un véritable coup de tonnerre qui vient de s'abattre dans le monde du jeu vidéo. Dan Houser, le co-fondateur et Vice-Président de Rockstar Games, mais également figure de proue du studio, a décidé de démissionner.



C'est par le biais d'un document envoyé le 4 février par Take-Two Interactive à la Securities and Exchange Commission (l'organisme fédéral américain de contrôle des marchés financiers) que l'information a été révélée, précisant qu'il quittera ses fonctions le 11 mars 2020. Pour le moment, les raisons de son départ restent très floues. On apprend en revanche que la démission de Dan Houser se fait après une longue pause qu’il a prise au printemps 2019. Un départ qui rappelle celui de Leslie Benzies (producteur historique de l'ensemble des GTA) en 2015, qui était parti de chez Rockstar Games avec pertes et fracas (il rentrera en conflit quelques mois plus tard, exigeant plusieurs millions de dollars de dédommagements), juste après un long séjour sabbatique.



S'il est avant tout le co-fondateur de la marque Rockstar, Dan Houser est aussi connu pour être l'auteur et scénariste de la plupart des productions du studio, de GTA III à GTA V, en passant par les épisodes Vice City, San Andreas, IV, mais aussi Max Payne 3 et les deux épisodes de Red Dead Redemption. Les rumeurs font également état qu'il a servi de modèle pour le personnage de Jimmy Hopkins dans Bully.

Il est donc certain que le départ d’un homme comme Dan Houser risque de créer pas mal de bouleversement. Pour l’heure, son grand frère Sam Houser, actuel président de Rockstar Games, reste à la tête de l’entreprise.