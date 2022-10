Red Dead Redemption 2 : Rockstar Games va sauver les joueurs Google Stadia

Rappelez-vous, au début du mois d'octobre, Colours, un petit YouTubeur de 5 500 abonnés, lançait un appel à l'aide en direction de Rockstar Games pour le sauver de la mort de Stadia. Ce dernier cumulait plus de 6 000 heures de jeu et se trouvait menacé de tout perdre suite à l'arrêt du service de Google. Si son message vidéo a été laissé lettre morte pendant plusieurs semaines, Rockstar Games vient de lui répondre afin de lui donner la démarche suivre pour conserver sa progression. Il suffit en effet de lier son compte à celui du Rockstar Social Club, entrer en contact avec le support technique de l'éditeur et choisir ainsi la plateforme vers laquelle il souhaite transférer ses données. Si l'on ne sait pas quelle sera la console (ou le PC) choisie par Colours, ce dernier a partagé le mail reçu par Rockstar Games. Le voici donc soulagé.

Nous sommes heureux de confirmer que tous les joueurs Stadia actifs qui ont joué à Red Dead Redemption 2 dans les 30 jours qui ont précédé l'annonce de la fermeture de Stadia vont avoir la possibilité de transférer l'intégralité de leur RDO$, lingots d'or, XP, Role XP, et Tokens à un compte PC, Xbox One ou PS4 existant. Les joueurs concernés devront simplement lier le compte ciblé à leur compte Rockstar Social Club et pourront ensuite nous contacter via le site web d'assistance technique.



Une histoire qui se termine bien et qui permettra à Colours de continuer à vagabonder dans l'open world le plus organique jamais créé à ce jour, même en 2022.





ATTENTION ALL RDO PLAYERS ON STADIA - @RockstarGames has finally reached out to me with some good news!!! See their message below! pic.twitter.com/6RlUWZB3vA