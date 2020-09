Red Dead Online : les dangereux ours légendaires débarquent, toutes les infos

Après les mouflons légendaires, l'heure est venue pour les ours légendaires de faire leur entrée dans Red Dead Online : comme vous vous en doutez, ceux-ci s'annoncent tout particulièrement dangereux mais permettront, une fois chassés, d'obtenir diverses récompenses précieuses. Explications.Il existe donc deux races : l'ours Oziwa légendaire, traînant du côté de la Dakota River la nuit "de préférence sous une pluie battante" puis l'ours esprit à rayure dorsale légendaire, pouvant être trouvé la journée du côté de la Little Creek River. Il va sans dire que tous deux sont extrêmement agressifs et mettront vos nerfs à rude épreuve. Une fois dépecés ou après avoir obtenu un échantillon, il sera notamment possible d'obtenir un chapeau gratuit inférieur au rang 15, de confectionner un manteau légendaire et, par la suite, obtenir un manteau gratuit de votre choix du cataloguer Wheeler, Rawson & Co.Au passage, Rockstar nous gratifie des changements opérés pour cette semaine : en allant voir Harrier à sa boutique, il sera possible de récupérer la recette d'études sur le vitalisme du lapin. Après avoir obtenu de l'Harrietum Officinalis, il sera carrément possible... de se transformer en lapin ! Pour chaque transformation cette semaine, 50% de réduction sur un objet pour naturaliste de rang établi ou plus sera octroyé.Enfin, tous les détenteurs du passe du hors-la-loi recevront une carte au trésor gratuite tandis que 40 % sur les gilets, chemises et appareil photo amélioré seront donnés aux joueurs les plus avisés.Bon jeu à tous, les cow-boys.