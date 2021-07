Red Dead Online : la MAJ "Blood Money" est enfin dispo, voici toutes les nouveautés de prévu !

C'est l'été et Rockstar Games a bien l'intention de nous faire voyager pendant cette période où le temps tire un peu la tronche en ce moment en France. Pour les possesseurs de Red Dead Redemption 2, il est possible de prendre un bon bain de soleil avec la mise à jour "Blood Money" (Le Prix du Sang en VF) pour le mode multi du jeu : Red Dead Online. Disponible dès à présent sur PC, PS4 et Xbox One (c'est aussi compatible sur PS5 et Xbox Series X|S), cet update offre une nouvelle séries de missions scénarisées, menées par Guido Martelli qui n'est autre que le bras droit d’Angelo Bronte, qu'on avait pu découvrir dans le solo de Red Dead Redemption 2. L'idée est en effet d'enchaîner le sale boulot pour mettre la main sur une devise ayant beaucoup de valeur : le Capital. Baptisées "Crimes", ces nouvelles missions vont nous permettre de jouer les bandits avec des objectifs bien précis : collectes, encaissement de dettes, braquages, attaques de diligences et même enlèvements. Et n'oubliez pas, il est possible d'enchaîner ces missions seul ou en équipe.



Petit détail qui a son importance tout de même : dans Blood Money, les joueurs auront accès à toutes les missions disponibles dès qu'ils auront été présentés à Martelli, sans qu'ils aient besoin d'acheter quoi que ce soit. Ce qui est un gain de temps considérable, sachant que les joueurs pourront aussi faire la connaissance de nouveaux personnages, découvriront de nouvelles histoires et autres secrets, tout en partant à la recherche de Capital.





Plusieurs fonctionnalités sont d'ailleurs introduites et on vous énumère les principales :

Nouvelles fonctionnalités

• Prix du sang introduit les crimes, des missions en plusieurs parties disponibles en mode exploration sous forme de contrats. Les trois premiers seront disponibles dès le lancement, et trois autres suivront.



• La première des trois opportunités de la série Joyaux de l'Ouest, qui est aussi la première mission de braquage de train de Red Dead Online.



• Quatre nouveaux passes de 25 rangs : le club des fins tireurs, plutôt qu'un passe plus long, ce qui permettra aux joueurs de déverrouiller plus facilement des objets tels que de nouveaux vêtements et de nouvelles armes.



• Un nécessaire de mercenaire achetable et optionnel qui contient du Capital, des munitions, des consommables et un bandana sur le thème des mercenaires.



• La tenue Haraway et le poncho Rebellion disponibles à l'achat dans la boutique de Madame Nazar.



• Une nouvelle couleur pour le poncho Torras disponible chez les tailleurs, dans les magasins et dans le catalogue de poche Wheeler, Rawson & Co.



• Des pages de compétence et schémas de sacoche disponibles à l'achat auprès du recéleur.



• Un ensemble d'améliorations de confort :

o Un nouveau système de menu permettant aux joueurs de sélectionner des missions en mode exploration et des missions Prix du sang auprès des donneurs de missions en mode exploration.

o La série à la carte : Un nouvel outil de matchmaking permettant aux joueurs de choisir un mode de jeu, pour ensuite rejoindre une série comprenant le mode

sélectionné, ainsi que ceux choisis par les autres joueurs. Il fonctionnera de la même manière qu'un juke-box. Les joueurs pourront choisir ce à quoi ils auront envie de jouer dans une série en plus des modes sélectionnés par d'autres joueurs.

o De nouveaux défis du jour.

o De nouvelles récompenses

o La technologie Nvidia DLSS est désormais disponible pour tous les utilisateurs Windows disposant d'une carte graphique Nvidia compatible.



• Prix du sang présente également un morceau de musique exclusif « Letter From Bluewater Man » de l’artiste de blues américain Christone « Kingfish » Ingram nominé aux Grammy Awards.





Parmi les autres features à ne pas manquer de cette mise à jour, il y a le Club des fins tireurs, qui est en réaluté une nouvelle série de quatre passes de courte durée qui arriveront les uns après les autres dans les mois qui suivent. L'idée est de proposer des récompenses (bonus et items inédits) à condition d'être membre et se distinguer des autres joueurs en ligne. Il est d'ailleurs possible d'obtenir des boosts d'XP de club supplémentaires pour chaque achat de passe consécutif pour progresser tranquillement. A noter que chaque passe coûte 25 lingots d'or, qu'il est possible de débloquer en débloquant ses 25 rangs. Rockstar Games récompensera les joueurs qui achèteront les quatre passes en leur donnant accès gratuitement au Pass d'Halloween n° 2.



Le Club des fins tireurs n°1 : du 13 juillet au 9 août et comprendra :

• La tenue Redcliff de Dutch

• La variante Whitchurch du revolver Cattleman

• La chemise Rushword

• Jusqu'à 25 lingots d'or



Le Club des fins tireurs n° 2, du 10 août au 6 septembre et comprendra :

• La tenue Rowberrow

• Le chapeau Haverhill

• Des protections à cartouchière

• Jusqu'à 25 lingots d'or



Le Club des fins tireurs n° 3 : du 7 septembre au 4 octobre et comprendra :

• La lentille Beadnell

• Le couteau Bagshot

• La veste Layham

• Jusqu'à 25 lingots d'or



Le Club des fins tireurs n° 4 : du 5 au 27 octobre et comprendra :

• La variante Ibarra du pistolet Mauser

• Le manteau Huntingdock

• Le poncho de bûcheron

• Jusqu'à 25 lingots d'or

• Et plus encore