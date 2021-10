Red Dead Online : Halloween débarque avec des masques d'horreur et des bonbons

Nous sommes en octobre, Halloween approche et Rockstar Games a évidemment prévu de célébrer l'événement au sein de Red Dead Online. Comme c'était le cas l'an passé, le jeu va évidemment prendre les couleurs de cette fête où la nuit tombe plus tôt et les êtres démoniaques font leur apparition. Et dans l'Ouest sauvage, on n'échappera pas à l'arrivée d'animaux enragés comme des alligators ou des cougars plus agressifs qu'à l'accoutumée. Il faudra aussi se faire à l'idée d'un train fantôme surnaturel qui hante la ville d'Armadillo. D'ailleurs, celles et ceux qui parviendront à survivre jusqu'à la 10ème vague de n'importe quel mode "Appel aux armes Halloween" seront récompensés par 2000 XP de club à utiliser dans le passe d'Halloween n° 2. Mais ce n'est pas tout, Rockstar Games a aussi prévu de doubler d'autres bonus durant toute la semaine via le mode "Terreurs nocturnes", dans laquelle quatre équipes doivent faire le plus de victimes possible et survivre à une vague incessante de morts-vivants.Ça sera d'ailleurs l'occasion de récupérer des masques exclusifs à Halloween, comme ce masque de prédateur de la nuit, qui offre des pouvoirs surnaturels et une force surhumaine. Il suffira toutefois de se rendre chez Madame Nazar pour en récupérer d'autres comme le masque de massacre, le masque de créature, le masque horrible, le masque de porc, le masque monstrueux et le masque de mascarade, sachant qu'ils seront sont tous disponibles pour une durée limitée. Et évidemment, qui dit Halloween, dit aussi sucreries et il suffira de se rendre dans son inventaire pour récupérer 10 bonbons Snowberger et 5 barres de chocolat.

Si jamais vous avez un peu d'argent de côté, sachez que du 28 octobre jusqu'au 22 novembre prochain, Rockstar Games met en place le passe Halloween n° 2, qui offre là aussi pas mal de bonus inédits, notamment encore plus de masques, de nouveaux vêtements ensanglantés et des accessoires qui vous permettront d'être encore plus effrayant auprès des autres. A ce propos, celles et ceux qui ont acheté les 4 passes du club des fins tireurs recevront une récompense pour récupérer le passe d'Halloween n° 2 gratuitement. Et cette semaine, les joueurs possédant le passe d'Halloween n° 2 recevront en cadeau un emplacement d'écurie et une chemise (jusqu'au rang 15). Vous savez tout !