Red Dead Online : le multi est enfin dispo en stand alone, un trailer pour fêter ça !

Chose promise, chose due : Rockstar Games vient de déployer la mise à jour concernant Red Dead Online qui devient donc, à partir d'aujourd'hui, un stand alone à part entière. Cela signifie donc qu'il n'est plus nécessaire d'avoir Red Dead Redemption 2 pour profiter de ce qui était son mode multijoueur jusqu'à présent. Pour marquer ce jour d'une pierre blanche, Rockstar Games a publié trois nouvelles vidéos. Il y a pour commencer la bande annonce officiel, une autre pour les nouveautés pour le Bounty Hunter, mais aussi le Outlaw Pass N°4, qui permet de récupérer de nouveaux vêtements pour l'hiver, un mode Photo plus évolué, 30 lingots d'or et d'autres bonus en plus.

Histoire de donner envie au joueur de sauter le pas vers cette mise à jour, Rockstar Games a le bon goût de proposer une réduction de 75% sur son prix initial, ce qui signifie que l'addition s'élève uniquement à 4,99€ et ce jusqu'au 15 février 2021. Bien entendu, il est obligatoire d'avoir le PlayStation Plus ou le Xbox Live Gold pour y accéder. Red Dead Online est désormais disponible en stand alone sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, mais aussi sur PS5 et Xbox Series via la rétrocompatibilité.