Xbox Game Pass : 9 nouveaux jeux en mai, FIFA 21 et Red Dead de la partie

NOUVEAUX JEUX DU XBOX GAME PASS, MAI 2021

Dragon Quest Builders 2 - 4 mai - Console et PC

- 4 mai - Console et PC FIFA 21 - 6 mai - Console et PC

- 6 mai - Console et PC Outlast 2 - 6 mai - xCloud, Console et PC

- 6 mai - xCloud, Console et PC Steep - 6 mai - xCloud et Console

- 6 mai - xCloud et Console Final Fantasy X / X-2 HD Remaster - 13 mai - Console et PC

- 13 mai Console et PC Just Cause 4 : Reloaded - 13 mai - xCloud, Console et PC

- 13 mai - xCloud, Console et PC Psychonauts - 13 mai - xCloud, Console et PC

- 13 mai xCloud, Console et PC Red Dead Online - 13 mai - xCloud et Console

- 13 mai - xCloud et Console Remnant : From the Ashes - 13 mai - PC

Microsoft ne se relâche jamais, surtout pas quand il s'agit d'alimenter son Xbox Game Pass avec précision. Le mois de mai n'est évidemment pas mis de côté et le constructeur vient tout juste de lâcher les futurs jeux qui intégreront le catalogue : c'est simple,Du football indémodable de FIFA 21 à la map immense de Red Dead Online en passant par le nippon Dragon Quest Builders 2 ou les nostalgiques Final Fantasy X et X2 HD, cette nouvelle fournée devrait en ravir plus d'un. Notons que certains de ces titres ne sont accessibles sur consoles Xbox, PC ou mobile via le xCloud : n'ayez crainte, nous vous avons résumé tout cela juste en dessous.