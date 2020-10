Red Dead Redemption 2 : nouveautés, online, avenir, on a interviewé Rockstar Games en exclusivité !

Il y a 2 ans quasiment jour pour jour sortait Red Dead Redemption 2, la dernière production signée Rockstar Games qui aura consacré 8 ans de sa vie pour mettre en oeuvre ce qui est encore à ce jour l'open world le plus vivant et le plus organique jamais créé. Si la firme étoilée ne semble pas vouloir enrichir le contenu solo avec des DLC qui auraient été bienvenus, du côté du online, les choses se sont accélérées ces derniers mois avec des mises à jour régulières et des événements qui vont vivre la communauté. A ce titre, nous avons souhaité faire le point sur le jeu, connaître les dernières nouveautés de Red Dead Online, savoir ce qui nous attend à l'avenir et peut-être en savoir davantage sur un portage sur les consoles nouvelle génération. C'est donc en compagnie de Tarek Hamad (Director of Design Production), Katie Pica (Design Director : World & Progression) et Scott Butchard (Design Director: World & Content) que nous avons pu échanger.





1. Cela fait désormais plusieurs mois que vous n'avez pas ajouté de nouveaux contenus dans Red Dead Online, La Naturaliste étant la dernière addition. Comment les joueurs réagissent-ils ? Avez-vous remarqué des éléments qui semblent attirer particulièrement les joueurs ? Quelles sont les activités les plus prisées des joueurs ?





Katie Pica : Nous avons reçu d'excellents retours à propos du rôle de naturaliste qui offre des activités complémentaires à celles des autres rôles. De nombreux joueurs apprécient le rythme lent de la chasse et de l'exploration, activités centrales de cette mise à jour. Les missions de traque ont également été très bien accueillies, car elles offrent un type d'action différent et des missions au rythme moins soutenu. Et le fait de pouvoir choisir entre Harriet et Gus a généré de nombreux débats depuis qu'ils ont été révélés dans la première bande-annonce. C'était très intéressant de voir certains joueurs, qui avaient au départ pris le parti d’un des personnages, changer d'avis au fil de leur progression dans le rôle.



Scott Butchard : Les joueurs nous ont toujours envoyé énormément de retours depuis le début du jeu. Pour chaque mise à jour nous prenons en compte leur avis lorsque nous devons prendre des décisions, que ce soit pour des éléments importants ou des améliorations de l’expérience de jeu plus simples.







2. Vous ne gérez pas du tout Red Dead Online de la même manière que vous gérez GTA Online. Le rythme est délibérément plus lent, presque intime, tandis que GTA Online est très dynamique. Que diriez-vous à un joueur de GTA Online, qui est donc habitué à un rythme soutenu, pour lui donner envie de jouer à Red Dead Online ? Avez-vous intégré des raccourcis pour ces joueurs ?



Scott Butchard : Les deux univers sont conçus pour offrir un rythme et un ton très différents, mais ils ont tout de même des points en commun. Nous avons appris beaucoup de choses en développant GTA Online et cela a influencé les décisions que nous avons prises dans Red Dead Online. C'est le cas par exemple pour l'ajout de rôles spécifiques pour les joueurs de Red Dead Online. Les joueurs aiment détourner les outils que nous mettons à leur disposition et imaginer des histoires. Il y a une incroyable communauté de joueurs qui a développé un important aspect jeu de rôle dans GTA Online, et nous avons souhaité prendre en compte les envies de ces joueurs dans Red Dead Online en leur donnant l’opportunité d'incarner un personnage qui vit les derniers jours du Far West. Je pense que les joueurs qui aiment incarner un personnage complexe dans GTA Online trouveront ainsi leur bonheur dans Red Dead Online.







3. Depuis la sortie de Carrières de l'Ouest, on a l'impression que vous avez trouvé votre rythme de croisière, surtout concernant les nouveaux scénarios qui rendent ces nouvelles quêtes encore plus intéressantes. Comment trouvez-vous toutes ces idées pour les nouveaux contenus ? Comment faites-vous pour transformer une idée potentiellement intéressante en une mise à jour complète ?



Katie Pica : Quand nous avons lancé le système des rôles et défini en quoi consisteraient les premiers, nous avons pensé à la manière dont ils influenceraient le reste du jeu. Maintenant que cinq rôles sont disponibles, les joueurs nous ont envoyé de nombreuses suggestions, et nous étudions désormais leur faisabilité et leur compatibilité avec nos autres idées. Chaque rôle pourra être amélioré avec des mises à jour et de nouveaux rangs, ou bien avec des évolutions de rôle, comme le distillateur clandestin qui est une évolution du marchand, ou bien encore quelque chose de complètement inédit. Notre équipe est en train de réfléchir à toutes ces possibilités.





Scott Butchard : Nous basons toujours notre réflexion sur des éléments qui nous semblent intéressants en tant que joueurs. Nous réfléchissons ensuite la manière d'intégrer ces idées dans une mise à jour et dans le jeu existant. "Qu'est-ce que cela apporte à l'univers ? Est-ce que cela lui donne un nouveau souffle ? Est-ce que cette mécanique en complète une autre déjà existante ?" Nous étudions aussi les suggestions des joueurs concernant le contenu déjà sorti, et quelles petites améliorations de l’expérience de jeu pourraient être glissées dans ces mises à jour. Je pense que grâce à l'expérience que nous avons accumulée avec Red Dead Online et GTA Online, nous arrivons à mieux identifier les idées qui seront particulièrement appréciées des joueurs.







3. Vu le temps passé pour créer un personnage, comment envisagez-vous l'évolution de l'avatar d'un joueur ? Est-ce qu'il serait possible pour un chasseur de primes chevronné de devenir un homme de loi ? Est-ce qu'un joueur pourrait s’élever au rang de hors-la-loi légendaire, recherché et pourchassé absolument partout ? *



Katie Pica : Ce sont deux idées très intéressantes et en accord avec notre objectif d'étendre les rôles au fil du temps. Nous faisons aussi attention à l'impact que peut avoir un rôle sur le jeu en ligne, car nous voulons que les joueurs puissent s’impliquer et qu'ils soient toujours satisfaits de leur expérience de jeu. Cela peut être particulièrement compliqué avec les rôles plus orientés JcJ, et nous devons donc faire attention à bien les équilibrer.



Scott Butchard : Nous prévoyons une longue vie pour Red Dead Online, et nous ne souhaitons pas précipiter l'arrivée d'une forme finale de chaque rôle. Nous voulons que chaque étape représente une évolution naturelle des personnages des joueurs. Nous voulons que les joueurs incarnent leur personnage et qu'ils se sentent vraiment dans la peau de cette personne qui vient de s'enfuir de prison et qui doit se construire une nouvelle vie et carrière. Quand on voit les personnages actuels dans Red Dead Online, ce sont encore des hors-la-loi qui se battent pour leur survie et pour se faire un nom. Depuis le début du développement, nous avons toujours eu cette idée de progression des personnages, et les rôles, comme le chasseur de primes, sont un premier pas dans ce sens.



4. Les animaux légendaires ont fortement été réclamés par les joueurs et ils ont rencontré un beau succès. Mais la traque requiert un certain investissement personnel et beaucoup de temps. C'était l'objectif, mais n'êtes-vous pas inquiets que cela puisse frustrer les joueurs les plus impatients ?



Scott Butchard : Red Dead Online ne manque pas d'activités diverses et variées, comme les chasses à la prime bourrées d'action, ou les missions de naturalistes qui sont plus tournées vers l’exploration avec les collections et les études d'animaux. Nous voulons offrir un vaste choix d'expériences, avec des rythmes différents, et c'est pour cela que tous les rôles sont complémentaires. Si un aspect particulier d’un rôle ne convient pas à un joueur, il peut l'éviter, mais nous espérons que les moments les plus calmes du jeu permettront aux joueurs de respirer et de se préparer entre deux phases d'action.









5. Avec La Naturaliste, vous avez introduit un nouvel appareil photographique qui propose des fonctionnalités assez impressionnantes. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter dans cette mise à jour ? Pourrait-on envisager une carrière de photographe comme Albert Mason dans le mode solo ? Avez-vous réfléchi à d'autres manières de prendre des photos, pour rendre ça plus simple et rapide ?



Katie Pica : L'appareil photographique est une fonctionnalité formidable qui permet aux joueurs de se déplacer et de prendre des photos. Et cela nous donne la possibilité d'intégrer la photographie dans des rôles existants et dans des mises à jour futures.



Scott Butchard : Nous avons toujours souhaité donner une place plus importante à la photographie, et avec l'arrivée du rôle de naturaliste, nous avons pensé qu'il était temps de donner la chance aux joueurs de photographier les animaux légendaires dans leur habitat naturel. Avec l'appareil photographique amélioré, les joueurs disposent d'un outil qui libérera leur créativité et mettra plus que jamais leur talent en valeur. Nous avons d'ores et déjà vu des clichés incroyables pris par les joueurs, et nous les avons intégrés dans le jeu grâce à un challenge photo.



6. Les braquages sont les plus grands succès de GTA Online. On les retrouvait aussi dans Red Dead Redemption 2. Avez-vous pensé à les intégrer dans Red Dead Online ?



Tarek Hamad : Nous réfléchissons constamment à la manière d'intégrer des braquages et cambriolages à grande échelle dans l'univers de Red Dead Online. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la construction du monde, ainsi que sur le développement des carrières et voies dans lesquelles les joueurs pourront s'engager. Avec l’évolution des rôles au fil du temps, les joueurs seront peut-être amenés à développer leur carrière de criminel et à participer ou organiser des actions d'envergure comme des braquages.









7. Depuis la sortie de Red Dead Redemption 2, le Mexique n'a pas encore été exploré dans Red Dead Online. C'est un sujet assez populaire parmi les joueurs qui attendent impatiemment une mise à jour de la carte. Prévoyez-vous d'étendre la carte jusqu'au Mexique ?



Tarek Hamad : Nous avons encore de nombreuses histoires à raconter sur la carte actuelle et d'incroyables contenus à implémenter dans les vastes régions qui sont déjà disponibles. Nous n'excluons pas d'étendre la carte, mais pour le moment nous avons de superbes projets pour les grandes étendues de terres déjà existantes.



Propos recueillis par Maxime Chao