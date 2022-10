Red Dead Online : Halloween s'abat sur le Far West, voici les nouveautés

Halloween, c'est dans quelques semaines et évidemment, du côté du jeu vidéo, on s'empresse d'organiser des événements autour de la fête de la citrouille. Chez Rcokstar Games, et plus particulièrement pour Red Dead Online, le jeu va revêtir les couleurs de cette fête populaire et proposer différents défis spéciaux. Pour ce faire, il suffit d'aller chercher le nouveau télégramme qui arrivera dans les prochains jours et activer cette mission qui concerne la secte de la Septième génération qui a pour objectif de ramener les morts à la vie par le biais d'un rituel impie. Il faut donc mener l'enquête, sachant que toutes les missions par télégramme extrêmes de Skelding rapporteront trois fois plus d'or, de RDO$ et d'XP aux joueurs et ce jusqu'au 31 octobre prochain. D'autres défis viendront se greffer comme ces demandes d'aides de la part de villageois qui ont du mal à se défendre face à des vagues d'ennemis, d'animaux en furie, mais aussi contre le train fantôme qui fait donc son retour. Là encore, c'est une bonne façon de gagner trois fois plus de RDO$ et d'XP pendant tout le mois d'octobre. On retient aussi la mission "Terreurs nocturnes" qui consiste à combattre trois autres équipes et une horde de morts-vivants dans Terreurs nocturnes, qui permettra de porter le masque de prédateur de la nuit qui donne accès à des capacités surnaturelles et un avantage certain.

Voici la liste de toutes les missions et défis durant Halloween :





4 – 10 octobre : série Halloween extrême 1 (Terreurs nocturnes)

- Remportez une partie dans la série à la une de cette semaine pour obtenir une carte au trésor menant à une cache au nord de Tumbleweed

- Terminez un contrat Prix du sang pour recevoir 60 munitions à tête fendue pour fusil

- Terminez une opportunité Prix du sang pour recevoir 30 balles de fusil à pompe explosives









11 – 17 octobre : série Halloween extrême 2 (Peur du noir)

- Remportez une partie dans la série à la une de cette semaine pour obtenir une carte au trésor de Bluewater Marsh

- Terminez Entre amour et honneur pour recevoir une offre de -50 % sur un chien de camp

- Terminez Tuez-les jusqu'au dernier pour recevoir une offre de -50 % sur un appareil photo amélioré





18 – 24 octobre : série Halloween 1 (Terreurs nocturnes)

- Remportez une partie dans la série à la une d'Halloween pour obtenir une carte au trésor menant à une cache à Clingman Nord

- Vendez un échantillon à Harriet pour obtenir un coloris du pantalon Carver

- Fabriquez un manteau dans la boutique de Gus pour recevoir une selle Martinville marron et prune









25 – 31 octobre : série Halloween 2 (Peur du noir)

- Remportez une partie dans la série à la une d'Halloween pour obtenir une carte au trésor menant à une cache à Hill Haven Ouest

- Participez à la série à la une d'Halloween avec un groupe permanent pour obtenir une selle Martinville érable et or

- Les joueurs participant à Appel aux armes - Halloween recevront un coloris du pantalon Carver









BONUS ET CADEAUX SUPPLÉMENTAIRES

Rassemblez vos camarades chasseurs de primes et pourchassez des cibles recherchées dans l'évènement du mode exploration Chasse à l'homme. Tous les participants repartiront avec le double d'or, de RDO$ et d'XP pendant tout le mois.

Connectez-vous chaque semaine du mois pour recevoir 2 toniques puissants par semaine. Participer à Appel aux armes - Halloween pendant n'importe quelle semaine du mois rapportera aux défenseurs 4 huiles pour armes. Jouez à Red Dead Online la semaine d'Halloween (25 – 31 octobre) pour gagner 2 médicaments miracles puissants, 3 morceaux de viande de gros gibier et 25 bons de Capital. De plus, pendant tout le mois, les options de crinière et de queue de cheval rousses sont gratuites pour tous les chevaux, et vous pourrez profiter de -50 % sur les coupes de cheveux, les dentitions et les maquillages, ainsi que sur la personnalisation du couteau de chasse (remises supplémentaires ci-après).