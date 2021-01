Red Dead Online : alcool et coupe de cheveux gratuits pour bien commencer 2021

C'est la nouvelle année et même du côté de Red Dead Online, on sait en faire un événement. Rockstar Games vient en effet de publier une nouvelle newswire dans laquelle on apprend que pas mal de bonus sont offerts aux joueurs, histoire de bien commencer 2021. Pour commencer, sachez que jusqu'au 11 janvier prochain, tous les coiffeurs et barbiers travaillent gratis et il vous est possible d'enchaîner les coupes s'en sortir un moindre kopeck. Histoire d'aller plus loin, les bars servent également à boire gratuitement toute la semaine, ce qui permettra de noyer son chagrin en raison des multiples reconfinements.







Mais ce n'est pas tout, car si jamais vous en avez marre de votre avatar et que vous souhaitez profiter de 2021 pour changer d'apparence, Rockstar Games réduit la dépense de moitié prix, sachant qu'on perçoit aussi une récompense pour réinitialiser son niveau d'honneur. Tentant non ? Mais d'autres bonus sont aussi disponibles et on vous les énumère juste là :

- La détermination est la clé de la réussite pour ceux qui endossent les rôles de collectionneur et de naturaliste. Cette semaine, tous les échantillons de naturaliste vendus à Harriet Davenport rapportent 50 % de RDO$ bonus, tandis que Madame Nazar offre 30 % de RDO$ supplémentaires pour toutes les collections complètes.









- Aidez la veuve Jessica LeClerk et son bras droit Horley dans leur quête de justice : toutes les missions Une terre d'opportunités octroient le triple d'expérience. De plus, toutes les missions du mode exploration rapportent de l'expérience triplée jusqu'au 11 janvier.





Si vous avez besoin de refaire des stocks d'armes, de provisions ou de ravitaillement, profitez des nombreuses promotions de la semaine, dont :

-30 % sur tous les revolvers

-60 % sur toutes les munitions

-50 % sur la nourriture, les alcools et les fortifiants, dont les fortifiants d'Harriet

-30 % sur les boxes d'écuries, les fortifiants pour chevaux et la nourriture pour chevaux

-40 % sur l'équipement pour cheval (selles, sacoches, étriers, couvertures, pommeaux)

-30 % sur les ensembles de vêtements en mouflon légendaire dans la boutique de Gus