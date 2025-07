Red Dead Online : zombies, automates et horreurs sont les thèmes des nouvelles missions

L’été sera moite, violent, et résolument surnaturel dans Red Dead Online. En effet, à compter du 1er juillet, Rockstar ouvre les portes d’un Ouest alternatif, où le western classique cède la place à des récits hantés, marécageux ou mécaniques, tout droit sortis de la plume d’un écrivain à la dérive. Intitulées « Histoires étranges », ces nouvelles missions par télégramme injectent une bonne dose de mystère, de danger (et de récompenses triplées aussi) dans l’expérience multijoueur. Derrière cette opération se cache Theodore Levin, auteur fictif et explorateur de l’étrange, qui collecte témoignages et rumeurs venues des confins de la carte. À vous de partir sur les traces de ces phénomènes inexplicables, lettre en main, revolver chargé dans le holdster bien évidemment. Les Histoires étranges sont accessibles depuis une lettre de Levin, à récupérer dans un bureau de poste ou dans le coffre de votre camp.









La peste d’Armadillo

Là où le soleil tape dur, une étrange maladie s’est abattue sur Armadillo. Les habitants titubent, les regards sont vides, et les cadavres ne tiennent plus en place. Votre mission ? Récupérer plusieurs corps contaminés à des fins d’examen, tout en évitant de finir vous-même infecté. Sauf qu’une cellule d’adorateurs de la maladie rôde dans les environs et n’apprécie pas qu’on touche à ses « sujets ».





Les sciences modernes

Au manoir Braithwaite, un homme de science prétend avoir donné vie à des créatures artificielles. Sauf que ces automates n’ont rien de bienveillant : ils arpentent les terres alentours, éliminant quiconque ose croiser leur trajectoire. À vous de démêler les rouages de cette affaire et de détruire toutes les machines encore debout.









Les marécages de Lagras

Dans les recoins détrempés de Lagras, quelque chose de corrompu rôde. Des cris déchirent la nuit, des villageois disparaissent, et les marais semblent eux-mêmes rejeter les intrus. Vous devrez y capturer une créature inconnue, tout en déjouant les embuscades des habitants... qui ont clairement passé trop de temps dans l’humidité.









Les étendues sauvages de Tall Trees

Un scientifique porté disparu, des rumeurs d’expériences sur des assassins, et une région où survivre relève du miracle : bienvenue dans Tall Trees. Cette mission vous demandera de fabriquer du matériel, chasser pour survivre, et affronter une bande d’individus armés jusqu’aux dents, pour espérer retrouver le chercheur... vivant, ou pas.





Récompenses triplées pour les plus courageux

Jusqu’au 4 août, toutes ces missions par télégramme, y compris les nouvelles Histoires étranges, offrent trois fois plus d’or, de RDO$ et d’XP. L’occasion idéale pour remplir votre bourse et gravir les échelons du hors-la-loi. Seule exception : les missions Un nouvel employeur ne donnent pas d’or triplé.









Naturalistes : le mois d’Harriet Davenport

L’été sourit aussi aux amoureux de la faune. En aidant Harriet Davenport à cataloguer les espèces sans les tuer, vous recevrez des RDO$ et de l’XP triplés sur les ventes d’échantillons. Et ce n’est pas tout :

Photographie d’animaux sauvages : RDO$ et XP doublés

Missions de traque d’animaux légendaires : XP et XP de rôle triplées

Mieux encore, des récompenses exclusives sont à la clé chaque semaine, du manteau Eberhart bleu au chapeau de Manteca rouge, en passant par des munitions narcotiques et des lunettes issues des précédents passes du hors-la-loi.



Ce mois-ci, les séries à la une deviennent extrêmes et chaque semaine propose un mode compétitif avec XP et RDO$ doublés :

1–7 juillet : Série Pro Extrême

8–14 juillet : Élimination (grande)

15–21 juillet : Confrontation Extrême

22–28 juillet : Pillage & Trésor de guerre

29 juillet–4 août : Dernier survivant Extrême









Récompenses mensuelles

Jouer chaque semaine, c’est aussi débloquer des objets cosmétiques exclusifs. Les naturalistes de rang 15+ recevront le manteau Torranca, tandis que les plus agressifs pourront obtenir la ceinture holster Estevez et la veste Porter bleue en chassant des ours légendaires. Petit bonus : vendre deux échantillons à Harriet ce mois-ci débloquera l’interaction Grimace, héritée du passe n°5.

Tenue communautaire gratuite

Rockstar Games met en lumière la créativité de sa communauté avec une tenue conçue par Familiar_Tangelo_328 sur Reddit. Inspirée par les trappeurs des montagnes, cette tenue est entièrement gratuite dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co. :

Chapeau en raton-laveur

Chemise Stringham

Gilet d'extérieur

Pantalon en peau de daim

Bottes Cibola