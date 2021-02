Red Dead Online : 3 nouvelles missions solo et des bonus pour les Naturalistes

Sans relâche, Rockstar Games continue d'alimenter du contenu pour Red Dead Online qui s'enrichit de semaine en semaine. S'il est souvent question d'ajout cosmétiques et de promotions toujours bienvenues, aujourd'hui, la mise à jour hebdomadaire est tout de même plus consistante. On observe en effet l'arrivée de trois nouvelles missions solo accessibles par télégramme avec trois niveaux de difficulté, sachant qu'à chaque fois qu'on les joue, le jeu se complexifie. Ces trois missions inédites sont regroupées sous l'appellation "Un nouvel employeur" que l'on peut retrouver via le courrier dans le bureau de poste le plus proche, ou si vous avez la flemme en ouvrant le coffre de votre camp. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi du neuf du côté des Naturalistes, avec davantage d'invitations si jamais on traîne ses guêtres du côté des régions les plus sauvages. En participant à ces événements, il est possible d'obtenir 2 fois plus de RDO$ et d'XP de rôle, sachant que si on termine une mission de traque d'animal légendaire pour Harriet, on obtient 40% de remise sur un objet de rôle de naturaliste établi ou distingué au choix, tandis que les naturalistes de rang 10 ou plus recevront une offre de 40 % de remise sur une carabine au choix.







Et histoire que les nouvelles missions solo apportent quelque chose en plus, sachez qu'en terminant "Palefroi à l'œil", on repart avec 30% de réduction sur un pur-sang arabe et 2 réanimateurs spéciaux pour cheval. En finissant "Effraction fructueuse", on peut repartir avec 3 bijoux égarés et 3 objets de famille à collectionner. Enfin, en terminant "Escorte", on obtient 20 flèches à petit gibier et 100 munitions express pour revolver. La grande classe.





PALEFROI À L'OEIL

Les Braithwaite négocient l'achat d'un pur-sang arabe sauvage de course à la robe blanche à Emerald Ranch. Vous devez interrompre les négociations et apaiser le cheval afin de le ramener à votre contact. Ce cheval vaut son pesant d'or, attendez-vous à être pris en chasse.











EFFRACTION FRUCTUEUSE

Il paraît que le maire de Saint Denis s'enrichit grâce à des bijoux saisis qui sont introduits clandestinement dans les États. Le maire garde son précieux butin dans un manoir sous haute surveillance. Entrez-y, emparez-vous des bijoux et ressortez vivant.









ESCORTE

Vous devez assurer la sécurité d'un chariot en provenance de Brittlebrush Trawl. Il vous faudra user de tous vos talents pour faire face aux attaques et aux obstacles sur la route. Que vous décidiez d'escorter le chariot depuis votre cheval ou en tant que passager, votre seul objectif est de l'amener à destination, que le conducteur périsse en chemin ou pas. Et surtout, ne posez pas de questions au sujet de la cargaison.