Red Dead Redemption 2 : après 6 000 heures de jeu, un joueur va perdre sa sauvegarde, il supplie Rockstar

Annoncée la semaine dernière, la fermeture de Stadia n'aura pas surpris grand-monde, puisque le service de streaming de Google était déjà à l'état de mort cérébrale. Malgré un faible nombre d'utilisateurs, la plateforme était utilisée quotidiennement par certains créateurs de contenu, comme un certain Colour, petit YouTubeur canadien d'environ 5 500 abonnés et qui avait l'habitude de proposer du contenu de Red Dead Online à sa communauté. A ce jour, Colour cumule près de 6 000 heures de jeu sur le titre de Rockstar Games et la fermeture de Stadia en janvier 2023 risque de faire disparaître ses sauvegardes de l'internet mondial. Dans une vidéo de près de 10 minutes postée sur YouTube, il fait étal de son désarroi, tout en essayant de trouver des solutions pour ne pas voir ses heures de jeu partir en fumée. Certains internautes lui ont ainsi conseillé de récupérer sa sauvegarde par le biais du service Google Takeout, qui permet de télécharger des données des autres services Google. Seul souci, Colours ne joue pas au mode solo de Red Dead Redemption 2 et se concentgre sur la partie multijoueur Red Dead Online. Dépité de cette sitution, Colours a demandé à Rockstar Games de lui venir en aide pour son cas exceptionnel. A ce jour, et deux jours après l'appel au secours, Rockstar Games n'a pas souhaité prendre la parole.