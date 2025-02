Red Dead Redemption 2 : plus de 70 millions de jeux vendus, c'est bien une prouesse

En plus d'avoir rassuré les joueurs quant à une sortie de GTA 6 toujours maintenue pour l'automne 2025, Take Two Interactive a aussi révélé les derniers chiffres de ventes pour Red Dead Redemption 2, et on peut le dire, le jeu a véritablement défié l'industrie. Avec plus de 70 millions de copies vendues dans le monde, Red Dead 2 devient le 6ème jeu le plus vendu de tous les temps, lui qui propose pourtant un gameplay qui sort des sentiers battus, prônant l'ultra réalisme et la contemplation. Un jeu de niche pour certain, une vraie révolution dans la façon de concevoir les open world pour d'autres, mais il est certain que malgré sa proposition atypique, les aventures d'Arthur Morgan sont devenues un long-seller, puisque les ventes continuent de croître 7 ans après sa sortie.

Au global, c'est 95 millions d’exemplaires que représente la licence Red Dead Redemption, mais elle pourrait bien continuer de se développer, surtout qe des rumeurs annoncent une sortie sur Nintendo Switch 2. En revanche, Take Two Interactive n'a pas souhaité évoqué les chiffres pour Red Dead Online, le multijoueur qui n'a pas su faire comme celui de GTA Online. On ne peut pas réussir à tous les coups...