Red Dead 2 vs The Last of Us 2 : modèles 3D, décors, interaction, animations et cheval, on compare les deux jeux

Voilà plusieurs semaines que The Last of Us Part 2 est disponible et pour beaucoup de joueurs, le titre de Naughty Dog fait partie des plus beaux jeux de la PS4. Il faut dire que Neil Druckmann et ses équipes ont abattu un travail colossal pour aboutir à un résultat aussi grandiose. Mais est-ce véritablement le plus beau jeu de cette génération ? Pour le savoir, la chaîne YouTube espagnole ElAnalistaDeBits a décidé de comparer l'incomparable, en mettant The Last of Us 2 en face de Red Dead Redemption 2, sans doute l'autre mastodonte graphique et technique de cette gen'. Evidemment, dit comme ça, comparer un jeu couloir à un open world n'a pas vraiment de sens, sauf que le titre de Rockstar, malgré sa dimension gigantesque peut clairement affronter un jeu moins dirigiste. C'est pourquoi, chaque élément est mis côte à côte pour savoir véritablement qui s'en sort le mieux. Modèles 3D, environnements, animations, intéractions avec le décor, et bien sûr le cheval, tout est passé au peigne fin.



Du coup, qui remporte ce combat d'après vous ?