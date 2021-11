Roger Clark (Arthur Red Dead 2) et Troy Baker (Joel Last of Us 2) viennent de finir le tournage d'un jeu vidéo non annoncé

Roger Clark (Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2) vient de finir le tournage d’un jeu vidéo non annoncé avec Troy Baker.



L'info est fraîche de quelques minutes à peine : Roger Clark, qui s'est mondialement fait connaître dans son rôle d'Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, vient de nous révéler avoir terminé le tournage d'un jeu vidéo non annoncé avec Troy Baker, acteur de renom du jeu vidéo et connu surtout pour avoir incarné Joel dans la saga The Last of Us. C'est en effet sur ses réseaux sociaux que l'acteur de 43 ans nous fait ce "reveal" en rendant par ailleurs hommage à Troy Baker avec qui il vient de vivre une aventure incroyable. Il met en avant le talent, l'expérience et l'intelligence d'un homme habitué des plateaux de performance capture, lui qui doit avoir une soixantaine de rôles à son actif dans des licences telles que The Last of Us, BioShock, Batman, Death Stranding, Dead or Alive, Call of Duty, Far Cry, inFamous, Mortal Kombat et même Fortnite. Cela dit, même si Roger Clark est un newbie dans le monde du jeu vidéo (2 seuls jeux dans sa carrière), il est d'ores et déjà reparti avec le Game Award de la meilleure performance d'acteur en 2018 pour Red Dead Redemption 2.Pour l'heure, le titre de ce jeu reste un grand mystère, mais vouloir se payer les services de ces deux grands noms du jeu vidéo présage d'un jeu avec un budget conséquent. On vous attend dans les commentaires pour les propositions.