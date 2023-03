Fort Solis : le thriller spatial avec Troy Baker et Roger Clark lâche son trailer de gameplay

l'ingénieur Jack Leary, joué par Roger Clark qui va prendre conscience que soudainement,

il n'y a plus aucune trace humaine au sein de la station Fort Solis. Les développeurs de Fallen Leaf ont annoncé un jeu à l'aspect très narratif, avec des actions qui auront des conséquences importantes, capables de changer le dénouement de l'histoire. Fort Solis se jouera dans la station spatiale, mais aussi

Cela fait un an et demi que nous savons que Troy Baker (Joel dans The Last of US) et Roger Clark (Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2) ont collaboré ensemble sur un nouveau jeu vidéo. Il s'agit de Fort Solis, dont le nom a été révélé pour la première fois au Summer Game Fest 2022, on stage, avec la présence des deux acteurs. Thriller spatial qui se déroule dans une station sur Mars, le joueur va incarnerà la surface de Mars.