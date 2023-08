Test Fort Solis : c'est la douche froide pour le thriller spatial avec Troy Baker et Roger Clark

Deux ans après son annonce très médiatisée, Fort Solis est enfin arrivé sur PC et PS5 le 22 août dernier, un peu dans l'indifférence générale. Il faut dire que malgré son casting 4-étoiles, composé de Troy Baker (Joel dans The Last of Us) et Roger Clark (Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2), le jeu n'a pas connu une grosse campagne marketing. Quelques vidéos en mars puis en août dernier, mais au final, peu de choses vraiment croustillantes à se mettre sous la dent. De même, le studio Fallen Leaf a autorisé la publication des tests le jour même de la sortie du titre, ce qui n'est généralement pas bon signe. Et il suffit en effet de se rendre sur Metacritic pour constater que la note moyenne mondiale n'est que de 65%. Un score relativement faible pour un titre de ce calibre et dont la moyenne a été réalisée sur 30 reviews recensées. Qu'est-ce qu'on reproche au jeu ? De ne pas être le Dead Space like dont il se prétendait pourtant, mais plutôt un walking simulator un peu chiant et qui manque clairement de profondeur dans son gameplay.

Fort Solis est la matérialisation même de l’ennui et de la pénibilité. Derrière des arguments forts (un casting de poids lourds, l’utilisation du moteur graphique Unreal Engine 5.2), le jeu vidéo ne fait que cacher une misère qui transforme l’expérience en calvaire. Passée l’extase de l’immersion réussie, on se rend compte qu’on ne fait que déambuler dans des couloirs en priant pour que le récit décolle un jour. Cela n’arrivera jamais : en dépit d’une tension palpable, les enjeux restent au ras des pâquerettes. En prime, le gameplay est indiscutablement horrible, avec des déplacements lourds et l’oubli d’une touche pour courir qui impose un rythme d’escargot. Finalement, la faible durée de vie, éclatée entre quatre épisodes pour faire comme Netflix, est moins un défaut qu’une qualité. On a très vite envie que Fort Solis se termine, malgré cette impression d’avoir passé mille heures dans un même jeu. Un Mars, et ça ne repart pas toujours.



IGN France : 5/10

Fort Solis est un walking simulator à la réalisation poussée et réussie. Malheureusement l’aspect ludique est totalement en retrait et les leviers permettant généralement d’y faire abstraction comme une histoire prenante et engageante qui pousse à la réflexion ne sont absolument pas utilisés ici. Si bien que les cinq heures passées sur le jeu finissent plus par ressembler à une marche forcée.



Gameblog : 7/10

Fort Solis est une aventure narrative palpitante. Du début à la fin, la tension est présente, tout comme la volonté de découvrir la vérité sur ce qui se passe au sein du complexe établi sur Mars. Les personnages rendent le voyage encore plus prenant grâce aux performances remarquables des acteurs qui campent leur rôle. Malheureusement, le titre se conclut bien trop vite et sans jamais avoir satisfait notre soif de savoir. La trame principale ne fait que survoler les raisons du drame et il faudra faire preuve de volonté et d’implication pour tenter de comprendre un maximum des mystères de Fort Solis. Un choix audacieux, mais qui divisera à coup sûr.



Gamekult : 5/10

Depuis son annonce officielle lors du Summer Game Fest de 2022, Fort Solis s’est fait relativement discret. Une situation presque étrange quand on sait que le jeu pouvait compter sur les voix des illustres Troy Baker et Roger Clark pour faire sa promotion. Qu’à cela ne tienne, nous voici parti en direction de la station martienne de Fort Solis pour répondre à un signal de détresse resté sans réponse.





MeuPlayStation : 5.5/10

Fort Solis semble avoir été créé dans un seul but : être une vitrine pour l'UE5. Il y parvient avec excellence, mais en tant que produit de divertissement ou jeu vidéo, il est incomplet.



Push Square : 5/10

Fort Solis commence prometteur, avec un récit étrange et mystérieux qui semble bien faire les choses. Des détails environnementaux au rythme, cet acte d’ouverture nous a véritablement fait penser que nous avions un Firewatch ou Everybody’s Gone To Rapture entre nos mains. Cependant, à mesure que le jeu commence à se développer, le rythme s'accélère, l'histoire se fraye un chemin jusqu'à la ligne d'arrivée et l'expérience de jeu nous donne envie de jeter notre DualSense du mur. Il y a plusieurs façons dont nous devrions être impressionnés par le jeu – après tout, il est réalisé par une équipe de 10 personnes – mais au final, Fort Solis est une expérience aussi poussiéreuse que la planète rouge elle-même.



GamesRadar+ : 5/10

Fort Solis démarre fort mais peine rapidement à contourner ses lacunes. Malgré une identité visuelle forte et une volonté d'immersion absolue, cette aventure narrative souffre finalement de son mouvement glacial et de ses commandes capricieuses. Le concept est prometteur, mais le manque de raffinement est palpable dans l'exécution.



Press Start Australia : 5/10

Fort Solis prend environ une heure d'idées et tente de les étendre à une promenade de quatre heures à travers une installation martienne sans vie avec peu de choses à offrir en dehors d'une présentation de premier ordre. Avec un manque flagrant de sensations fortes, ce thriller de science-fiction tombe malheureusement à plat.







TheGamer : 3/10

Fort Solis n’est qu’une présentation et aucune substance. On a l'impression qu'il a explosé son budget pour que ce casting crée un certain battage médiatique avant le lancement, puis a oublié qu'il avait besoin de substance pour que cela en vaille la peine. Avec une histoire épouvantable, des problèmes techniques cahoteux, une interface utilisateur frustrante et un rythme si glacial que je me suis littéralement endormi à un moment donné, Fort Solis est une perte de temps pour tout le monde. Et même la voix délicieusement grisonnante de Roger Clark n’y peut rien.



We Got This Covered : 3/10

Fort Solis se présente comme un thriller, mais il ne parvient pas à créer de la tension ni à proposer des personnages intéressants. Ses visuels sont à la hauteur de la promesse des « valeurs de production AAA », mais il n’a aucun charme. Au lieu de cela, Fort Solis joue comme un simulateur de marche avec une double arthroplastie de la hanche.





PlayStation Life : 7/10

Même s'il explose à merveille dans les derniers instants de sa descente, Fort Solis est un voyage plutôt réussi. Comprendre ce qui s'est passé à la gare est un exercice engageant qui incite les joueurs à inspecter chaque ordinateur et enregistreur vocal afin de faire la lumière sur ses sombres mystères. Son récit ne semble pas beaucoup se ramifier ni avancer dans de nouvelles directions, mais il atteint plutôt bien ses modestes objectifs. Fort Solis a été utilisé à mauvais escient comme installation par son personnel, mais Fallen Leaf et Black Drakkar l'ont bien utilisé pour raconter un thriller de science-fiction efficace.



Multiplayer.it : 7/10

Fort Solis est une expérience narrative que nous avons trouvée vraiment fascinante, caractérisée par une mise en scène très compétente, par des interprétations très solides et par un secteur technique dans Unreal Engine 5 qui surprend par la qualité qu'il est capable d'exprimer, bien qu'en termes de performances je résultats laisse beaucoup à désirer. L'aventure se déroule à un rythme lent, même si elle se termine assez rapidement (peut-être qu'une seule session suffira pour en arriver au bout), et donc vous ne remarquerez peut-être même pas les baisses de frame rate, tandis que les limites d'un gameplay aussi essentiel apparaîtront il est très clair pour vous si c'est intentionnel ou non.



GameSpot : 7/10

Grâce à la fiction, j'ai voyagé vers une station spatiale ou une autre plus de fois que je ne peux le compter, à travers de nombreuses années et de nombreuses formes de médias. C'est un cadre que j'apprécie toujours - du moins en tant qu'ouverture - et à partir de là, les histoires peuvent ou non m'investir en fonction de ce qu'elles font avec cette fondation. Fort Solis place un casting restreint mais intrigant dans sa saga hors-Terre d'une manière qui peut être familière, mais il justifie son ajout au sous-genre avec ses propres rebondissements amusants et arguments philosophiques.





The Games Machine : 8/10

Fort Solis est un jeu vidéo narratif simple et satisfaisant, avec peu de véritables innovations mais de nombreux thèmes et points de raisonnement qui pourraient plaire aux amateurs de thriller. Ce n’est pas un film d’horreur, alors ne vous attendez pas à des frayeurs d’aucune sorte. Ce n’est même pas accessible à des œuvres comme Dead Space et The Callisto Protocol.



GamingBolt : 8/10

Bien que léger sur les mécanismes de jeu engageants (et le gameplay en général), Fort Solis est une expérience narrative accomplie. Bénéficiant d'une histoire captivante, d'un décor atmosphérique et d'excellentes performances d'acteur, il s'agit d'une première sortie accomplie pour le studio indépendant Fallen Leaf.