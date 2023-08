Fort Solis : c'est Microids qui sortira la version physique avec un coffret spécial !

Pas mal médiatisé grâce à son casting séduisant (Roger Clark et Troy Baker sont les têtes d'affiche), Fort Solis est un survival horror spatial dans la lignée de Dead Space ou plus récemment de The Callisto Protocol et dont la date de sortie est prévue pour le 22 août prochain. Si certains n'ont pas beaucoup entendu parler de ce jeu, c'est aussi parce que les développeurs n'ont pas bénéficié d'une grosse campagne promotionnelle et qu'à part IGN qui a balancé les 20 premières minutes du jeu il y a quelques jours, aucun média n'a pu mettre la main dessus. Généralement, ce n'est pas bon signe, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. En attendant, sachez que c'est Microids qui va s'occuper de commercialiser la version physique, en boîte donc, de Fort Solis. Il faudra en revanche être patient puisqu'elle n'arrivera pas avant le 6 octobre prochain. Le packaging proposera un fourreau spécial, avec effet 3D et à l'intérieur, on retrouvera une carte postale avec effet métallique. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.