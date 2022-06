Fort Solis : un 1er trailer pour le survival horror avec Troy Baker et Roger Clark, ça ressemble à Dead Space

Il aura donc fallu patienter la conférence du Summer Game Fest 2022 pour découvrir le tout premier trailer de Fort Solis, un survival horror dans lequel on retrouvera Troy Baker que l'on ne présente plus. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'on entend parler du jeu, puisque lui-même et son acolyte Roger Clark (Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2) avaient teasé le projet l'année dernière . Conformément aux informations qui avaient filtré, l'aventure se déroulera sur Mars et demandera au joueur d'incarner l'ingénieur Jack Leary.Répondant à une alarme de routine, ce dernier se rendra compte qu'il n'y a plus aucune trace humaine au sein de la station Fort Solis. En fait, c'est en commençant à comprendre pourquoi elle a été bâtie que ses occupants vont pointer le bout de leur nez, mais pas forcément sous la forme attendue a priori. D'après ce que l'on nous explique, les développeurs de Fallen Leaf ont particulièrement soigné la narration, sachant que l'exploration occupera aussi une place importante - la station sera découpée en neuf grandes zones. Par exemple, on aura le choix entre progresser dans le jeu en surface, ou alors en passant par les chemins souterrains de la planète rouge.La sortie de Fort Solis est prévue sur PC à une date inconnue. À noter que sur YouTube, le studio a fait comprendre que d'autres plates-formes pourraient être confirmées à l'avenir.