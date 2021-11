Roger Clark (Red Dead 2) et Troy Baker (Last of Us) seront dans un jeu d'horreur prévu pour 2023, on sait enfin tout !

Roger Clark (Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2) vient de finir le tournage d’un jeu vidéo non annoncé avec Troy Baker.



Il aura fallu un peu moins de 24 heures pour en savoir davantage sur le jeu inconnu dans lequel Roger Clark (Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2) et Troy Baker (Joel dans The Last of Us) ont été réunis pour jouer ensemble. C'est en fouinant dans les archives d'Internet que l'annonce de ce titre mystérieux est apparu sur un site boursier polonais. L'information date du mercredi 27 octobre 2021 et le communiqué indique que le studio polonais Fallen Leaf travaille sur un nouveau projet, répondant au nom de Fort Solis. Il s'agit d'un jeu d'horreur à la troisième personne qui mettra en avant un duo de personnages, Jack et Jessica, envoyés sur Mars pour enquêter sur un appel de détresse mystérieux depuis une base qui a été ensevelie par une tempête de sable. Le jeu est prévu sur PC et consoles pour le premier trimestre de l'année 2023 et le studio est parvenu à obtenir son plus gros budget (2.5 millions de dollars) pour mettre le jeu en oeuvre. Mais le studio Fallen Leaf n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et semble être déjà dans les discussions pour trouver un autre partenaire financier pour lever des sous en plus.Selon le communiqué toujours, les négociations ont débuté avec Sony, Microsoft et Epic Games. Et avec des gros noms comme Troy Baker et Roger Clark au casting, le studio marque forcément des points auprès des investisseurs qui ont envie de faire confiance à ce Fort Solis. D'ailleurs, pour la petite histoire, Fallen Leaf est un jeune studio qui emploie 20 personnes, dont certains sont des vétérans de l'industrie puisqu'on retrouve James Tinsdale (designer en chef pour Little Wolf Studio), Mark Cushley (Lead Character Artist sur le jeu DriveClub) et Matt Lake (animateur sur le jeu Destruction AllStars). Du côté des Polonais, on apprend que les développeurs sont soutenus par la team Black Drakkar Games, les créateurs de Glory to the conquered Siege. Maintenant que les choses sont officielles, il est certain que toutes celles et ceux qui se sont imaginés les deux acteurs travailler sur le nouveau jeu de Kojima risque d'être déçus. Oui, il s'agit d'un jeu plus intime en termes de production, mais on peut être agréablement surpris.