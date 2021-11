Fort Solis : fin du mystère, Roger Clark confirme travailler sur le jeu avec Troy Baker

Jack et Jessica, deux cosmonautes envoyés sur Mars pour enquêter sur un appel de détresse mystérieux depuis une base qui a été ensevelie par une tempête de sable. Prévu sur PC et consoles pour le premier trimestre de l'année 2023, Fort Solis a bénéficié d'un budget de 2.5 millions de dollars et le studio est en pourparlers avec Sony, Microsoft et Epic Games pour obtenir un soutien financier supplémentaire. On espère qu'on pourra découvrir des images de ce Fort Solis rapidement. En attendant, Troy Baker a repris l'avion pour Los Angeles, masque Razer RGB anti-COVID sur le nez, tandis que Roger Clark passe du bon temps du côté de Londres.4





C'est la fin du mystère autour du projet entre Roger Clark et Troy Baker qui a été teasé la semaine dernière lorsque l'acteur qui incarne Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2 a publié une photo où il apparaît en tenue de performance capture. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont imaginés un grand AAA développé par un studio de renom tel que Kojima Productions ( lisez notre analyse des indices laissés involontairement par la photo ), mais en réalité, il s'agit d'un projet plus intimiste. Sur son compte Instagram, Roger Clark confirme que c'est bien avec le studio Fallen Leaf que les acteurs étaient en train de tourner. Dans notre petite enquête, on avait trouvé que le jeu en question s'intitule Fort Solis et qu'il s'agit d'un jeu à la troisième personne horrifique se déroulant sur la planète Mars. Le pitch raconte en effet les pérégrinations de