Fort Solis : 14 min de gameplay pour le nouveau jeu d'horreur spatial prévu sur PS5 et PC

Jack Leary dans le jeu, un ingénieur envoyé sur Mars pour enquêter sur un mystérieux signal de détresse dans la station Fort Solis. Evidemment, sur place, il va trouver du sang et plus aucune personne en vie, si ce n'est des messages d'un autre homme, interprété par Troy Baker, qu'on ne présente plus (Joel dans The Last of Us).







Quant aux 14 minutes de gameplay, elles permettent d'avoir un bel aperçu des graphismes générés sous Unreal Engine 5, sachant que le jeu est prévu sur PC, PS5 et Mac. Visuellement séduisant, Fort Solis déploie aussi son ambiance et les dialogues qui constituent le début de l'aventure. On reconnaît évidemment la voix de Roger Clark et ce que le personnage sera capable de faire. Pour l'action et découvrir les premiers ennemis, il faudra repasser en revanche, les développeurs souhaitant garder le suspense visiblement. La sortie de Fort Solis est attendue pour le 22 août prochain sur PC, PS5 et Mac (qui joue encore sur Mac ?)









A quelques semaines de sa sortie, Fort Solis daigne enfin montrer son gameplay. C'est en effet par le biais de nos confrères de IGN que les développeurs de Fallen Leaf ont décidé de créer le buzz, et nous confirmer à quel point ces derniers se sont inspirés de Dead Space, ou plus récemment The Callisto Protocol, pour proposer leur vision du jeu d'horreur spatial. C'est aussi l'occasion de mettre en avant l'acteur Riger Clark, rendu populaire pour son rôle d'Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2. Il incarne