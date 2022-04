Red Dead Redemption 2 récompensé de la meilleure photo virtuelle parmi 15 jeux, c'est en effet magnifique

Le London Game Festival, qui s'est tenu du 1er au 10 avril 2022, s'est achevé hier par la remise du prix de la meilleure photo virtuelle réalisée in-game. Un concours lancé en même temps que l'événement et dont les clichés étaient exposés à Trafalgar Square, à Londres. Si n'importe qui pouvait contempler les photographies virtuelles et donner son avis à haute voix (ou sur les réseaux sociaux), c'est bel et bien un jury composé de l'équipe de The Fourth Focus, un site web spécialisé dans la photographie virtuelle, qui s'est chargé d'élire le plus beau screenshot parmi celles qui étaient en compétition. A noter que les retouches étaient acceptés par le jury pour mettre en valeur chaque cliché. Quinze jeux étaient en lice et parmi ceux-là, il y avait The Last of Us 2, Cyberpunk 2077, Ghostwire Tokyo, Horizon Forbidden West, NiER Automata, Control, Ghost of Tsushima, Hellblade, Outriders, Gran Turismo 7, Star Wars Jedi Fallen Order, Marvel's Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider, The Division 2 et enfin Red Dead Redemption 2.













C'est d'ailleurs le jeu de Rockstar Games qui a tapé dans l'oeil du jury, notamment pour ce cliché tout en simplicité où l'on peut voir Athur Morgan (ou John Marston, allez savoir) sur son cheval contemplant Monument Valley, sans doute le paysage qui représente le mieux l'Ouest américain. L'auteur de la photo se nomme Joe Meizies et il repart avec le dernier modèle du laptop Razer Blade. Il est vrai que parmi les clichés proposés, celui de Joe Meizies - Red Dead Redemption 2 est de loin la plus réussie, même si les photos de Gran Turismo 7 et de Ghost of Tsushima auraient mérité aussi un prix. Mais comme chacun sait, il n'y a qu'un seul gagnant. Pour le plaisir, voici l'ensemble des photos qui étaient en compétition.