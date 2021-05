Red Dead Redemption 2 : on a rencontré les auteurs de la chanson "The Housebuilding" (Exclusif)

1. The Housebuilding Song (David Ferguson)

2. A Strange Kindness (David Ferguson and Matt Sweeney)

3. A Quiet Time (Saloon Theme) (David Ferguson and Matt Sweeney)

4. The Course of True Love (David Ferguson and Matt Sweeney)







5. Do Not Seek Absolution (David Ferguson and Matt Sweeney)

En octobre prochain, cela fera 3 ans que Red Dead Redemption 2 est sorti sur PS4 et Xbox One. Remarquable sur bien des points (21/20, never forget), le titre de Rockstar Games a été récompensé à de nombreuses reprises pour sa bande-son. Il faut dire que les musiques, qu'il s'agisse de la soundtrack ou des chansons écrites par des artistes, sont marquantes à plus d'un titre. Parmi les morceaux d'ailleurs qui restent dans la tête, il y a la chanson "The Housebuilding" qui accompagne le moment clef où John Marston bâtit son ranch, plusieurs années avant son meurtre devant l'une de ses granges. Ce morceau, qui compte à ce jour 9,3 millions de vues sur YouTube est l'oeuvre de deux artistes : David R. Ferguson et Matt Sweeney. Le premier est connu pour avoir travaillé sur l'album posthume de Johnny Cash en tant que sound engineer, tandis que Matt Sweeney s'est fait connaître pour avoir été le guitariste de Billy Corgan pour son 2ème groupe, Zwan.Pour la sortie le 12 février dernier de l'EP "The Housebuilding", disponible au format vinyle, nous avons l'opportunité de rencontrer David R. Ferguson et Matt Sweeney pour un entretien exclusif qui a eu lieu le 11 mars dernier en visio-conférence. L'occasion de leur poser tout un tas de questions, notamment savoir comment et pourquoi Rockstar Games a fait appel à deux, quel a été le processus de créations de ces musiques si icôniques aujourd'hui. L'enregistrement s'est donc fait chacun chez soi, David Ferguson était à Nashville et Matt Sweeney à New York.