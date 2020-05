Red Dead Redemption 2 : il fait revenir Red Harlow, le héros de Red Dead Revolver, dans le jeu

Time Crisis

, mais avec une vue à la troisième personne. Développé par

Capcom

par une équipe composée d'

Akira Yasuman

(chara-designer des

Street Fighter de l'époque

), le jeu est finalement annulé après un développement qui semblait pourtant très avancé puisqu'il avait été montré dans plusieurs salons tels que l'E3. Trop frileux d'un accueil mitigé au Japon (le jeu était trop typé western américain), Red Dead Revolver est donc laissé à l'abandon, ce qui deviendra une aubaine pour Rockstar Games qui décide de racheter la licence.



C'est Rockstar San Diego qui s'occupera donc de reprendre les assets du jeu pour le transformer comme on le connaît aujourd'hui. On a longtemps cru que Red Dead Redemption 2 pourrait réintroduire ce personnage de Red Harlow, mais c'est plutôt du côté d'Arthur Morgan que les équipes de Rob Nelson ont décidé de s'orienter. La suite appartient à l'histoire et ce trailer réalisé par Voyager Revenge est sans doute l'un des plus bels hommages qu'on puisse lui faire.



Installez-vous confortablement, mettez le casque sur les oreilles et appréciez le spectacle !





Ce qui est pratique avec la version PC de Red Dead Redemption 2, c'est qu'il est possible de modifier à loisir le contenu du jeu, à partir du moment que vous n'utilisez pas les outils de modding sur Red Dead Online, la pratique est tolérée par Rockstar Games. Si Arthur Morgan et John Marston sont évidemment les deux personnages centraux du jeu, il ne faudrait pas oublier un certain Red Harlow, héros de Red Dead Revolver, qui n'est autre que le tout premier épisode de la saga Red Dead.Pour la petite histoire, on vous rappelle que le titre était d'abord un projet issu des laboratoires de Capcom, qui devait être la suite spirituelle de Gun Smoke, un jeu de tir de 1985 assez populaire dans les salles d'arcade. Capcom souhaitait en effet reprendre le concept de