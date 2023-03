Rockstar Games rend hommage à Tom Sizemore qui avait joué dans GTA Vice City

Décédé le 3 mars 2023 à Los Angeles des suites d'un anévrisme cérébral à l'âge de 61 ans, l'acteur Tom Sizemore s'est fait connaître dans les années 90 pour ses rôles de gangsters (Point Break, Strange Days, Heat de Michael Mann), de caïds (True Romance), de soldats patriotiques (La Chute du Faucon Noir, Pearl Harbor, Il faut sauver le Soldat Ryan), mais aussi de flic (Tueurs-Nés, The Relic), avant de sombrer dans l'alcool et la drogue qui l'on poussé vers des films de séries B, qui lui ont néanmoins permis de tourner jusqu'en 2022. Mais Tom Sizemore a aussi eu une participation à un jeu vidéo, et pas n'importe lequel, un certain GTA Vice City. C'est lui en effet qui a donné vie au personnage de Sonny Forelli, qui n'est autre l'antagoniste principal du titre de Rockstar Games. Le studio lui a d'ailleurs rendu hommage à travers un message sur ses différents réseaux sociaux, Twitter comme Instagram.



Rockstar Games fait d'ailleurs partie des rares éditeurs de jeux vidéo à avoir travaillé avec certains des plus grand acteurs de tous les temps. De Burt Reynolds à Samuel L. Jackson en passant par Ray Liotta, la firme étoilée a toujours eu le soutien des grands acteurs de Hollywood, sans doute pour le talent d'écriture de chacun de ses jeux. "L'interprétation naturel et cool de Tom Sizemore a été une source d'inspiration pour nous tous ici à Rockstar Games, bien avant sa performance en tant que Sonny Forelli dans Grand Theft Auto Vice City. Rest In Peace, Tom", déclare Rockstar Games qui n'a pas non plus hésité à placer un passage de l'acteur dans le cultissime Heat de Michael Mann.





Tom Sizemore’s effortless cool and phenomenal character work was an inspiration to all of us here at Rockstar Games long before his star performance as Sonny Forelli in Grand Theft Auto: Vice City. Rest In Peace, Tom pic.twitter.com/2mdyh02Xhq — Rockstar Games (@RockstarGames) 4 mars 2023