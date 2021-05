Rockstar : le studio derrière GTA présente CircoLoco Records, son tout premier label de musique !

Sama' Abdulhadi, Kerri Chandler, Rampa et Seth Troxler. Les amateurs de House Music devraient bien les connaître puisqu'il s'agit de noms particulièrement connus - Kerri Chandler est une véritable légende vivante dans le milieu, par exemple.



LocoRoco Records donnera également la "parole" à des artistes plus jeunes, comme l'Américaine TOKiMONSTA, ainsi qu'à d'autres pointures déjà bien ancrées dans le paysage comme Moodyman, Luciano, ou Dixon. Quatre autres EP's sortiront chaque semaine, avec un objectif commun : une première compilation, publiée sous la forme d'un album, le 9 juillet prochain.



Au-delà de l'amour évident de Rockstar Games envers la musique, la société avoue également vouloir aider le milieu du clubbing, en grande difficulté depuis le début de la pandémie. Ce label sera donc un premier levier pour la survie de LocoRoco, dont les soirées ont évidemment été étouffées pendant plus d'un an. Rockstar, une organisation qui ne cesse d'étonner.







Ce n'est un secret pour personne : Rockstar et la musique, ça ne fait qu'un. Depuis toujours, les Grand Theft Auto, notamment, peuvent se targuer d'avoir une bande-son aux petits oignons, explorant tous les genres de l'époque à laquelle se situe l'aventure des différents épisodes. Et pour GTA 5, la firme est allée encore plus loin : elle a rajouté des nouvelles radios au fur et à mesure et, grâce à la mise à jour "Nuits Blanches et Marché Noir", a même instauré des boîtes de nuit avec de véritables DJ sets de vrais artistes. Aujourd'hui, la célèbre entreprise franchit donc une nouvelle étape, toujours dans cette même logique :Voici donc, une maison dont le nom devrait faire sourciller les amateurs de clubbing et de musique électronique : en effet, les soirées Circoloco existent depuis les années 90 à Ibiza et, depuis, leurs organisateurs se sont suffisamment développées pour les exporter aux quatre coins du globe., donc, au nom logique de CircoLoco Records.Et qui dit label dit forcément sorties de tracks et d'autres projets sonores fanfaronnant :