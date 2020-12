Bully 2 : de nouvelles rumeurs confirment l'annulation du jeu au profit de GTA 6

Cela fait des années maintenant que des rumeurs évoquent l'existence de Bully 2, un jeu que Rockstar Games aurait décidé de sacrifier pour des raisons assez obscures. Problèmes de temps ? De ressources ? De contrôle-qualité ? Des questions qui étaient restées sans réponse depuis le temps qu'on sait que certains studios ont travaillé sur la suite de Canis.Canem.Edit en octobre 2019 , remember. Mais de nouvelles rumeurs émanant de deux insiders, Tez2 et Yan2295, à qui l'on doit certains leaks, viennent remettre sur le tapis le sacrifice d'un jeu que toute une communauté aurait voulu voir surgir des laboratoires de Rockstar Games. A en croire donc les propos tenus par Tez2, le développement de Bully 2 aurait été définitivement annulé en 2017 pour les besoins de projets de plus grande envergure. Lesquels ? Ceux de Red Dead Redemption 2 et GTA VI, dont on apprend que la phase de pré-production a démarré en 2015, avant d'être ralentie (voire mise de côté) en 2017 pour gérer comme il se doit la production de Red Dead Redemption 2.L'annulation de Bully 2 est par ailleurs un sujet récurrent en interne chez Rockstar Games puisque le jeu aurait été déjà annulé par deux fois, la première en 2009 et la seconde fois en 2013, pour des raisons similaires à l'annulation définitive de 2017. Avons-nous néanmoins une chance de voir un jour les nouvelles aventures de Jimmy Hopkins ? Difficile à dire quand on sait que Rockstar Games travaille à la fois sur la production de GTA VI, mais aussi les versions PS5 et Xbox Series X|S de GTA 5, attendues pour la fin de l'année 2021. En attendant, on a envie de se remémorer qu'en 2017, des artworks de la pré-production de Bully 2 avaient fuité et envisageaient une suite dans la droite lignée du premier : subversif et politiquement incorrect.