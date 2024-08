Bully : le jeu arrive sur PS5, Xbox Series et d'autres supports, voici la liste

On n'aura peut-être jamais Bully 2, mais Rockstar Games semble ok pour redonner une nouvelle vie au premier Bully. A en croire le site de classification des jeux numériques de Taiwan, le GTA en culottes courtes de Rockstar s'appête à débarquer sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC. Une version Xbox 360 du jeu a également été récemment classée, mais d'après Gematsu, il s'agit peut-être d'une erreur, car la version Xbox 360 existante de Bully Scholarship Edition possède déjà une classification distincte. Il convient également de noter qu'une version émulée pour PS2 de Bully est déjà disponible sur PS4 via le PlayStation Store, tandis que la version Bully Scholarship Edition est également déjà disponible pour PC via Steam. On attend donc le move officiel de Rockstar Games pour en avoir le coeur net.