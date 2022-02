GTA V : c'est 160 millions, soit plus que tous les jeux de la saga Assassin's Creed

2022 est une année qui a commencé fort côté jeux vidéo, mais c'est aussi le moment pour les éditeurs de dresser le bilan de leurs résultats financiers. Aujourd'hui, c'est Take Two Interactive qui s'y colle, lui qui a fait beaucoup parler le mois dernier avec le rachat de Zynga pour la coquette somme de 12.7 milliards de dollars. Il est question d'évoquer le dernier trimestre de l'éditeur, et ce dernier a réalisé de bien belles performances avec 789 millions d'euros de chiffres d'affaires, grâce notamment aux mastodontes que sont GTA 5, NBA 2K22, Red Dead Redemption 2, GTA The Trilogy et Borderlands 3. En parlant de GTA Trilogy The Definition Edition, sachez que le jeu s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires en un peu moins de 3 mois, ce qui en fait un succès commercial assez évident. Quant aux critiques à l'égard du mauvais lancement du jeu, le PDG de Take Two, Strauss Zelnick, ne s'est pas défilé en admettant qu'ils n'étaient pas à la hauteur, mais qu'il s'agit d'un cas rare, que de nombreux problèmes ont été résolus et que d'autres correctifs sont encore prévus.Autre jeu qui ne craint pas les dramas, GTA 5 qui continue de se vendre comme des petits pains, et qui culmine à 160 millions de copies écoulées depuis sa sortie première en 2013. Un chiffre qui devrait encore augmenter dès lors que les versions next gen PS5 et Xbox Series seront commercialisées. Bien sûr, c'est avant tout GTA Online qui est la locomotive de ce succès, d'autant que les récentes mises à jour ont permis d'intégrer le rappeur Dr Dre dans le jeu, ce qui a sans doute booster les ventes ces derniers mois. Du coup, avec ces 160 millions de copies, la franchise GTA comptabilise 370 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Insane. Red Dead Redemption 2 n'a pas à rougir non plus, même si ses ventes ont fortement ralenti ces derniers mois, le jeu approche les 43 millions de copies distribuées, ce qui fait un total de 65 millions de copies pour la licence. Plus bas, mais pas dégueu, il y a Borderlands 3 avec plus de 15 millions, 8 millions pour le dernier NBA 2K22 et 3 millions pour PGA Tour 2K21 qui non seulement revient de loin mais impressionne pour un jeu de golf surtout. De quoi donner encore le sourire à Strauss Zelnick.