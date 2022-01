Take Two (Rockstar, 2K Games) rachète Zynga (Farmville) pour 12.7 milliards de dollars

Microsoft et ses 7.5 milliards de dollars mis sur la table pour acquérir Bethesda Softworks en 2021 ont trouvé plus ambitieux encore : Take Two Interactive, qui détient déjà Rockstar Games et 2K Games notamment, vient d'annoncer le rachat de la société Zynga (Farmville) pour la somme faramineuse de 12,7 miliards de dollars. C'est du jamais vu dans l'industrie du jeu vidéo, ce qui a eu pour conséquence immédiate une flambée à la bourse puisque l'action de Zynga avait pris 40%de plus lors de cette annonce inattendue, pour atteindre les 8,89$. En mettant la main sur Zynga, Take Two Interactive consolide ses positions et devient même leader du marché du mobile, dont les revenus annuels sont estimés à 93 milliards de dollars par an. L'opération, que Take-Two prévoit de payer en titres et en numéraire, devrait être bouclée d'ici fin juin 2022 et permet à l'entreprise de rejoindre Activision et Electronic Arts qui ont d'ores et déjà misé sur le mobile il y a de nombreuses années avec respectivement King (Candy Crush) et Playdemic et Glu.Si Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, se félicite d'un tel rachat, il ne faut pas oublier que Zynga est en recul depuis quelques années, et que l'époque de Farmville sur Facebook où des millions de joueurs découvraient le jeu vidéo par le réseau social de Mark Zuckerberg est passé de mode, préférant le jeu mobile sur smartphones. Toutefois, si Farmville a été le succès fondateur de Zynga a sorti par la suite d'autres titres qui ont eu eux aussi leurs heures de gloire : Golf Rival, Words with Friends 2, Zynga Poker, sachant qu'en 2020, Zynga a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars, sachant que 1,6 milliard est dû aux achats in-game afin de progresser plus vite dans leurs parties. En rachetant Zynga, Take Two espère cependant exploiter sa plateforme publicitaire, séduire de nouveaux clients, mais aussi améliorer la monétisation dans leurs jeux respectifs. 12.7 milliards de dollars, ça donne quand même le tournis.