Top Spin 5 serait en développement, la rumeur qui rend fou la rédaction de Jeuxactu !

Alors qu'on la pensait morte et enterrée, il se pourrait que la série Top Spin fasse son grand retour après plus de dix ans d'absence. C'est en tout cas ce que révèle Nick Baker du site XboxEra qui croit savoir que Hangar 13, le studio derrière les derniers Mafia, est actuellement à l'oeuvre sur Top Spin 5. "Je ne veux pas trop exciter les gens à ce sujet parce que rappelez-vous que rien n'est jamais sûr à 100 %. Ce ne sont que des bruits de couloir que nous entendons. En tout cas, il se pourrait qu'un nouveau Top Spin voie le jour. Je pense que ce serait Top Spin 5, a-t-il déclaré. De ce que j'ai compris, c'est Hangar 13 qui serait dessus, et nous devrions vraisemblablement en entendre parler l'année prochaine."Fait intéressant : en 2017, Hangar 13 a fusionné avec 2K Czech (l'équipe à l'origine de Top Spin 4) qui, en 2009, avait lui-même intégré des développeurs de PAM Development, le studio français qui a créé Top Spin, Top Spin 2 et Top Spin 3. Vous l'aurez compris, si Top Spin 5 il devait y avoir, il ne serait certainement pas conçu par des bras cassés, même si une partie des membres de l'époque ont plié bagage depuis. Quoi qu'il en soit, cette rumeur permet de rappeler que depuis 2011, aucune simulation de tennis n'est parvenue à flirter avec la perfection comme a su le faire Top Spin 4. Un constat subjectif, certes, mais qu'il s'agisse de Tennis World Tour, d'AO International Tennis, et même du prochain Matchpoint : Tennis Championships, personne ne peut s'asseoir à sa table et lui dire droit dans les yeux qu'il a fait mieux. En tout cas, à la rédac', on croise les doigts très fort.