Mafia Next Gen : le développement est confirmé par Hangar 13, premiers détails

Les rumeurs disaient encore vrai : un nouveau Mafia est bel et bien en développement sur PC et les consoles nouvelle génération, PS5 et Xbox Series. L'officialisation vient de Roman Hladík, le directeur général du studio Hangar 13, qui s'est exprimé dans une interview interne consacrée au 20 ans de la série et postée sur le site officiel des jeux Mafia. L'homme confirme que le développement du nouvel épisode à commencer, sans précision le début de la production. Toutefois, si on remonte dans nos archives, on s'aperçoit que les premières rumeurs remontent en 2019 avec le dépot légal d'un nouveau logo de Mafia jamais vu jusqu'alors. Cela signifierait que le jeu est en développement depuis au moins 3 ans et que l'annonce pourrait se faire en fin d'année (aux Video Game Awards) ou l'année prochaine lors de l'E3.







Enfin, pouvez-vous nous dire ce que la franchise Mafia nous réserve ?



Hladík : je suis heureux de confirmer qu'on a commencé à travailler sur un tout nouveau projet Mafia ! Même s'il faudra attendre encore quelques années et que nous ne puissions pas en dire plus pour le moment, nous sommes ravis de continuer à travailler sur cette franchise que nous adorons, et d'offrir à nos joueurs de toutes nouvelles histoires.

A en croire les dernières rumeurs, notamment celles de Kotaku balancées en mai de cette année, le nom de code du projet serait Nero, et il ne s'agirait pas d'une suite mais d'une préquelle qui pourait se dérouler avant les événement de la trilogie. Cela voudrait dire que l'histoire aurait lieu avant les années 1930, ce qui serait un gros défi de la part des développeurs, obligés de repartir d'une feuille blanche au niveau des assets, avec un univers nouveau à introduire. Selon Kotaku, le moteur utilisé serait l'Unreal Engine 5, ce qui faciliterait grandement la production, compte tenu des problèmes liés au moteur maison utilisé pour Mafia 2. Wait & see pour la véracité de ces infos...