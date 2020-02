Mafia : un nouvel épisode bientôt annoncé sur PS5 et Xbox Series X ?

Après un Mafia 3 plutôt décevant en 2016, Hangar 13 planche sur un nouveau projet. Si une partie de l'équipe a participé au remaster de Borderlands : The Handsome Collection, l'heure du retour de Mafia pourrait avoir sonné. C'est tout du moins ce que les fans de la série espèrent, surtout après les déclarations faites par Karl Slatoff, le président de Take-Two Interactive (qui possède le studio), lors de la publication des résultats trimestriels pour l'exercice 2019-2020.



En effet, ce dernier a affirmé qu'un nouveau jeu développé en toute discrétion allait être dévoilé dans les prochains mois. Compte tenu du timing, on se dit qu'il s'agit très probablement d'un titre prévu sur PS5 et Xbox Series X. Reste à savoir si 2K a décidé de continuer à exploiter la licence avec un nouveau titre, ou s'il proposera un remaster. A moins que Hangar 13 travaille sur une toute nouvelle licence, ce qui n'est pas impossible.

We'll hear more about 2K Silicon Valley studio (led by Michael Condrey of Dead Space & COD fame) and @Hangar13Games (Mafia III) new game over "the coming months", says @taketwo.



