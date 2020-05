Mafia III : le jeu est disponible gratuitement sur Xbox One et PC

2K Games fait savoir par le biais de son site officiel que Mafia III est disponible gratuitement sur Xbox One et PC. Une version d'essai à ne pas confondre avec la démo déployée depuis un moment sur Steam, le Xbox Live et le PSN, puisque cette fois-ci, on peut profiter du jeu sans limite de temps. Bien évidemment, l'opération - qui a débuté le 30 avril dernier - prendra fin le 7 mai. Cela dit, pas de panique : si vous n'avez pas bouclé le jeu dans la semaine et que vous passez à la caisse, votre progression sera conservée. D'ailleurs, Mafia III fait l'objet d'une réduction de 75% sur Steam (9,99€ contre 39,99€).Pour mémoire, le jeu est sorti en 2016 sur Xbox One, PC et PS4.