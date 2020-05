Mafia 2 Definitive Edition : le jeu offert à ceux qui possèdent l'original, pareil pour Mafia 3

Voici un bien joli geste de la part de 2K Games, notamment dans une ère où il est coutumier de sortir la carte bleue pour à peu près n'importe quoi : Mafia II Definitive Edition, l'alléchant remaster du jeu culte de 2009 dont vous pouvez retrouver notre test ici , est offert gratuitement à ceux possédant la version originale sur PC.Plus concrètement, si tel est votre cas, allez vérifier par vous-même dans votre bibliothèque Steam : vous devriez avoir l'édition normale, "Mafia II", et donc la fameuse retouche, "Mafia II Definitive Edition", soit deux applications différentes sans avoir dépensé un kopeck. Mieux encore, les sauvegardes du jeu de base peuvent être transférées vers le remaster : malheureusement, cette offre que l'on ne peut refuser n'est pas disponible sur consoles de salon pour la simple et bonne raison que Mafia II n'était sorti que sur PS3 et Xbox 360... et qu'il s'agit là d'une sortie sur les machines de la génération actuelle.L'éditeur fait une fleur similaire pour Mafia III, déjà publié il y a quelques années sur PC, PlayStation 4 et Xbox One : tous les possesseurs du titre sur les dites plateformes auront l'upgrade vers la Definitive Edition Et cette fois-ci, il n'est pas question d'exclusivité à Steam, les joueurs consoles étant également concernés. Plutôt chouette, non ?On rappelle que Mafia 1, la pièce maîtresse de cette Mafia Trilogy à sensations, profitera de graphismes totalement refaits, d'un enrichissement de l'histoire et d'une foule d'optimisations : la sortie est prévue le 28 août prochain.