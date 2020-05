Mafia II Definitive Edition : un trailer de gameplay qui sent la poudre et le sang

Disponible depuis hier sur PC, PS4 et Xbox One, Mafia II : Definitive Edition est un remaster du jeu sorti en 2010 qui nous faisait incarner Vito Scaletta dans la ville d'Empire Bay au milieu des années 40. Offrant des graphismes légèrement lissés, et l'intégralité des contenus disponibles pour le jeu, le titre devrait permettre aux joueurs les plus jeunes de se plonger avec joie dans le folklore de la pègre de Chicago. Mieux, si vous êtes titulaires d'une copie de Mafia II via Steam, sachez que cette dernière a automatiquement été mise à niveau afin de vous donner accès à dette Definitive Edition. Les joueurs console qui avaient le jeu sur PS3 et Xbox 360 devront pour leur part repasser en caisse pour en profiter. Pour plus d'infos sur Mafia II : Definitive Edition, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui est situé à cette adresse.