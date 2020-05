Test Mafia 2 Definitive Edition : le remaster est-il à la hauteur de sa réputation ?

Le Test

Au lancement du jeu, on s'attendait à voir apparaître un message d'avertissement nous précisant que les dialogues et situations proposés sont représentatifs des années 50, mais c'est finalement le "disclaimer" suivant qui s'affiche : "Mafia II Definitive Edition inclut le contenu narratif du jeu dans sa forme originale de 2010. Le jeu comprend des thèmes et du contenu culturel sensibles, et est destiné uniquement aux publics avertis". Faut-il en déduire qu'en seulement dix ans le public est devenu extrêmement susceptible ? On préférera retenir que ce remaster ne dénature pas l’œuvre originale, et conserve donc tous les éléments violents, sexistes et racistes inhérents au contexte dépeint. Il faut dire qu'entre les magazines Playboy à trouver dans les décors, les affiches de pin-up placardées ici ou là, les vannes communautaires capables de faire passer le Jamel Comedy Club pour un jardin d'enfants, ainsi que les meurtres, trahisons, et autres représailles typiques de la vie de mafieux, le quotidien de Vito Scaletta ne tient pas vraiment du "safe space".







C'est d'ailleurs l'un des points forts de l'aventure, qui vaut également par son monde ouvert crédible, ses décors détaillés, sa bande-son exceptionnelle et, d'une manière plus générale, son ambiance qui nous plonge véritablement dans l’Amérique mafieuse des années 50. Mais nous ne nous étendrons pas plus sur ce sujet, car notre test du 25 août 2010 (ouh que le temps passe vite !) est encore à votre disposition si vous voulez en apprendre plus sur le jeu original, ou si vous souhaitez tout simplement vous rafraîchir la mémoire. Il est maintenant temps de s'intéresser à ce qui permet à cette "Definitive Edition" de mériter son titre. En premier lieu, elle a le mérite d'intégrer tous les contenus téléchargeables qui ont été mis en vente après la sortie de l'aventure originale. C'est évidemment la moindre des choses, mais on se réjouit sincèrement de voir que The Betrayal of Jimmy est bel et bien de la partie, alors qu'en 2010 il s'agissait d'une irritante exclusivité PS3 ! Naturellement, Jimmy's Vendetta et Joe's Adventures répondent également à l'appel. Si ces DLC ne sont pas à la hauteur de l'aventure principale (notamment car ils se basent sur un système de scoring plutôt que sur une scénarisation digne de ce nom), leur présence est toujours bonne à prendre.

LA CLASSE ITALO-AMERICAINE





Si l'on compare la taille des versions PC de 2010 et de 2020, on se rend compte que l'une pèse 6 Go, et l'autre… près de 45 Go ! La présence des DLC ne pouvant justifier à elle seule cette énorme différence, on se doute qu'un réel travail a été abattu par les développeurs. Et, fort heureusement, on peut facilement l'observer en jeu puisque la plupart des textures ont été retravaillées. Leur définition est manifestement plus élevée, histoire de ne pas faire tâche si l'on passe le jeu en 4K, mais certaines d'entre elles ont été carrément entièrement refaites. On peut ainsi observer des revêtements de routes plus variés, des étendues de neiges plus riches (la couche de neige paraît plus épaisse et intègre des empreintes de pas), des murs qui abandonnent leur texture répétitive pour un bel habillage en briques, des affiches plus lisibles, ou encore des détails plus fins sur certaines carrosseries. Les visages des personnages principaux ne sont pas en reste, puisque leur peau apparaît bien plus détaillée qu'auparavant. Pores, rides, cicatrices et autres verrues sont dorénavant parfaitement visibles.

On pourra tout de même noter ici ou là quelques fautes de goût dans certaines retouches, comme ces personnages âgés qui abandonnent leurs cheveux grisonnants pour une crinière certes plus détaillée, mais un peu trop colorée et juvénile. Tous ces détails (majoritairement positifs) ne sont pas forcément visibles dans le feu de l'action, mais on a tout le temps de les observer durant les scènes cinématiques. Surtout que ces dernières bénéficient d'une amélioration supplémentaire. Plus précisément, elles se déroulent désormais en temps réel, alors qu'avant il s'agissait de vidéos réalisées à l'avance avec le moteur du jeu et diffusées en plein écran. Le gain est immédiat : on est désormais débarrassé des couleurs ternes, de la résolution fixe upscalée, et des artefacts de compression. Le jeu propose également une meilleure gestion de l'éclairage, l'occlusion ambiante de meilleure qualité aboutissant à un contraste plus élevé. En revanche, les effets physiques (débris de murs par exemple) semblent moins détaillés qu'à l'époque où ils étaient gérés de manière exclusive par les cartes NVIDIA. Au moins ont-ils le mérite d'être ici disponibles pour tout le monde. On peut également regretter que ce remaster ne règle pas le problème des clones que l'on croise à tous les coins de rue. Il aurait pourtant été particulièrement judicieux de mettre à profit la puissance des PC et consoles actuels pour enrichir la diversité des modèles de passants.



"T'ES UN FRÈRE, UNE SOEUR, LIMITE UNE GRAND-MÈRE"



Cette ressortie est par ailleurs l'occasion de quelques clins d’œil rétroactifs, comme la veste de Lincoln Clay (le héros de Mafia III) qui apparaît désormais dans la garde-robe de Vito Scaletta. Il est en revanche assez étrange que le remaster du deuxième épisode sorte quelques semaines avant le remake du premier. Tant qu'à faire, on aurait préféré se replonger dans la trilogie de manière chronologique. Dans tous les cas, Mafia 2 : Definitive Edition apparaît au final comme un remaster digne ce nom, qui ne se contente pas de pousser la résolution mais propose également des graphismes retravaillés. La différence n'est pas forcément suffisante pour justifier un nouveau passage à la caisse si on possède déjà la version PC de 2010, car cette dernière soutient sans trop de problèmes la comparaison. En revanche, le fossé avec les versions PS3 et Xbox 360 de l'époque est réel. Voilà donc une offre que les joueurs console et ceux qui n'ont jamais touché à un Mafia pourront difficilement refuser !