Mafia 2 Definitive Edition : un comparatif entre le Remaster de 2020 et la version originale de 2010

Annoncé il y a quelques jours, Mafia II Definitive Edition est un remaster du jeu original de 2010. Mais à quelles améliorations graphiques faut-il s'attendre ? C'est ce qu'on vous propose de découvrir dans la vidéo ci-dessous. Contrairement à Mafia : Definitive Edition qui est un vrai remake, Mafia II n'est qu'un remaster, ce qui veut dire que les modifications apportées sont bien plus légères. Ici, pas question de refaire tout le jeu avec un nouveau moteur graphique remis au goût du jour. Comme on peut le voir, il va donc surtout s'agir d'évolutions plus que d'une révolution. Néanmoins, l'éclairage semble mieux géré, tandis que les textures ont été revues à la hausse. La fumée est également plus dense lors des impacts de balles, ou lorsque l'on fait feu avec la Thompson. Rappelons que Mafia II : Definitive Edition est disponible dès maintenant sur PC, PS4 et Xbox One.